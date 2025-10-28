Венесуэла разорвала соглашение по газу с соседней страной из-за США

Фото: JBula_62 / Shutterstock

Венесуэла прекратила сотрудничество с Тринидадом и Тобаго в энергетической сфере, включая совместные проекты по добыче природного газа. Об этом заявил президент Николас Мадуро в эфире государственного телевидения, передает Reuters.

По словам Мадуро, Министерство нефти и руководство госкомпании PDVSA предложили приостановить действие соглашения о сотрудничестве с Тринидадом, и он утвердил это решение. Указ президента немедленно остановил реализацию всех энергетических договоренностей между странами.

Ухудшение отношений между странами связано со сменой власти в Тринидаде и Тобаго. Новое правительство под руководством Камлы Персад-Биссесар, начавшее работу в апреле, начало тесное сотрудничество с администрацией президента США Дональда Трампа, в то же время отношения Вашингтона и Каракаса в последнее время обострились.

В октябре президент США Дональд Трамп подтвердил журналистам, что дал ЦРУ полномочия проводить тайные антиправительственные операции в Венесуэле. Он пригрозил Каракасу ударами по суше из-за потока наркотиков в США, ранее американские военные потопили у берегов Венесуэлы несколько кораблей, как заявлял Вашингтон, связанных с наркоторговцами. Также Трамп обвиняет венесуэльские власти в насильственной отправке в США своих заключенных, в том числе «из психиатрических больниц, сумасшедших домов».