Венесуэла разорвала соглашение по газу с соседней страной из-за США
Венесуэла прекратила сотрудничество с Тринидадом и Тобаго в энергетической сфере, включая совместные проекты по добыче природного газа. Об этом заявил президент Николас Мадуро в эфире государственного телевидения, передает Reuters.
По словам Мадуро, Министерство нефти и руководство госкомпании PDVSA предложили приостановить действие соглашения о сотрудничестве с Тринидадом, и он утвердил это решение. Указ президента немедленно остановил реализацию всех энергетических договоренностей между странами.
Ухудшение отношений между странами связано со сменой власти в Тринидаде и Тобаго. Новое правительство под руководством Камлы Персад-Биссесар, начавшее работу в апреле, начало тесное сотрудничество с администрацией президента США Дональда Трампа, в то же время отношения Вашингтона и Каракаса в последнее время обострились.
В октябре президент США Дональд Трамп подтвердил журналистам, что дал ЦРУ полномочия проводить тайные антиправительственные операции в Венесуэле. Он пригрозил Каракасу ударами по суше из-за потока наркотиков в США, ранее американские военные потопили у берегов Венесуэлы несколько кораблей, как заявлял Вашингтон, связанных с наркоторговцами. Также Трамп обвиняет венесуэльские власти в насильственной отправке в США своих заключенных, в том числе «из психиатрических больниц, сумасшедших домов».
