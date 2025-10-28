МВД раскрыло схему вымогательства у школьников через бот для знакомств

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Зарубежные мошенники обманывают российских школьников, используя сервисы знакомств, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Злоумышленники просят подростков через мессенджер прислать свою геолокацию, после чего начинают запугивать, уточнила она.

«Предложение прислать данные геолокации известного места в вашем городе поступает от новых контактов после общения в боте знакомств. Якобы для будущей личной встречи», — предупредила Волк.

Сразу после этого на телефон приходит видео, на котором человек в форме военнослужащего Украины сообщает, что по полученным координатам будут направлены ракеты и беспилотники, отмечают в МВД. Затем поступает звонок от «сотрудника российских спецслужб» с угрозами уголовной ответственности за помощь ВСУ.

Собеседник требует снимать на видео банковские приложения на телефонах родителей, искать дома ценности и передавать курьеру. Волк предупредила, что онлайн-знакомства могут быть небезопасными. «Не исключено, что под маской нового друга или подруги скрывается враг, который участвует в схеме зарубежных аферистов», — заключила она.

Ранее в пресс-службе столичного департамента образования и науки предупредили, что мошенники звонят школьникам, представляясь учителями, и под предлогом поручения директора просят сообщить код из СМС. В случае подобных звонков рекомендуется немедленно прекратить разговор и сбросить вызов, напомнили в организации.