Политика⁠,
В Алма-Ате предотвратили теракт

КНБ: в Алма-Ате предотвратили теракт, который готовили пять иностранцев

В Алма-Ате предотвратили террористический акт, который планировали пять иностранцев. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана.

«В сентябре 2025 года на стадии приготовления предотвращен теракт, планировавшийся пятью иностранными гражданами», — говорится в публикации. В КНБ добавили, что все подозреваемые арестованы, власти ведут расследование.

Кроме того, в сентябре—октябре по подозрению в пропаганде терроризма арестованы восемь граждан Казахстана, рассказали в ведомстве. Всего с начала года по террористическим статьям привлечено к ответственности 89 человек, в том числе шесть иностранцев.

В прошлом году спецслужбы Казахстана предотвратили подготовку четырех терактов, 84 человека получили приговоры «за причастность к терроризму и экстремизму». Об этом доложил президенту республики Касым-Жомарту Токаеву председатель КНБ Ермек Сагимбаев.

На территории Казахстана взорвался БПЛА «неизвестного происхождения»
Политика
Фото:Вадим Савицкий / ТАСС

В докладе также говорилось, что правоохранительные органы экстрадировали из Сирии и Турции шесть граждан Казахстана, подозреваемых в совершении террористических преступлений. Двух из них осудили. За год в республику не пустили более 800 иностранцев, «причастным к терроризму и экстремизму».

В марте того же года Токаев поручил усилить меры безопасности в Казахстане, а также взаимодействие с другими странами и международными организациями для противодействия терроризму. Он сделал это на оперативном совещании Совета безопасности страны после теракта в московском «Крокус Сити Холле».

