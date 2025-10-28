В Британии тысячи мигрантов переселят из отелей в казармы

Фото: Dan Kitwood / Getty Images

Правительство Великобритании с конца ноября начнет размещать нелегальных мигрантов в военных казармах, пишет The Times со ссылкой на источники в МВД страны. До конца следующего года туда могут переселить около 10 тыс. мигрантов.

По данным газеты, речь идет о бараках армейской базы вблизи города Инвернесс в Шотландии и тренировочного военного лагеря в графстве Восточный Сассекс на юге Англии.

По задумке британского правительства, это должно снизить нагрузку на бюджет и помочь отказаться от дорогостоящего размещения нелегалов в гостиницах. МВД также ищет промышленные площадки и другие временные варианты размещения, которые дешевле и «более приемлемы», чем отели. Сейчас в среднем размещение в отеле для одного мигранта в день обходится Британии в сумму от 108 до 144 фунтов стерлингов ($144–192).

С другой стороны, чиновники также предупреждают, что переоборудование казарм в место содержания нелегалов может обойтись властям даже дороже их размещения в гостиницах. Там подчеркнули, что здания нужно очищать от асбеста, а земли — от военных химикатов и неразорвавшихся боеприпасов. Кроме того, поблизости нет учреждений здравоохранения и образования, а значит, на месте нужно будет заново создавать инфраструктуру.

В середине октября министр внутренних дел Британии Шабана Махмуд признала, что Британия, как и другие европейские страны, перестала контролировать свои границы с связи с наплывом мигрантов. Отсутствие более жестких правил въезда в страну грозит «подорвать доверие» не только к политическим лидерам, но и к самим государствам, считает она.

Великобритания рассматривает возможность ужесточения правил получения постоянного вида на жительство для мигрантов, потребовав от заявителей доказывать свою ценность для общества. В настоящее время большинство мигрантов могут подать заявление на бессрочный вид на жительство после пяти лет проживания в Великобритании, этот статус дает им право на постоянное проживание в стране. В мае правительство страны предложило увеличить этот срок до 10 лет.