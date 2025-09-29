Reuters узнал о планах ужесточить правила для мигрантов в Великобритании

Великобритания рассмотрит возможность ужесточения правил получения постоянного вида на жительство для мигрантов, потребовав от заявителей доказывать свою ценность для общества, сообщает Reuters.

По информации агентства, министр внутренних дел Шабана Махмуд может заявить об этом в понедельник на конференции Лейбористской партии в Ливерпуле.

В настоящее время большинство мигрантов могут подать заявление на бессрочный вид на жительство после пяти лет проживания в Великобритании, этот статус дает им право на постоянное проживание в стране.

Как пишет Reuters, в своей речи Махмуд заявит о возможности изменений, согласно которым мигранты смогут получить этот статус только при условии уплаты взносов социального страхования, отсутствия судимости, а также если они не получают социальные пособия.

Правительство также рассматривает возможность предоставления права на получение статуса только тем, кто может свободно говорить по-английски и имеет опыт волонтерской работы, пишет Reuters, ссылаясь на отрывки речи Махмуд, распространенные лейбористами.

Предполагается, что консультации по внесенным предложениям начнутся позже в этом году.

Как отмечает Reuters, этот план является попыткой правительства снизить растущую популярность популистской партии Reform UK, которая возглавила общественные дебаты по вопросам миграционной политики и вынудила Лейбористскую партию премьер-министра Кира Стармера ужесточить свои позиции. На прошлой неделе Reform UK заявила, что рассматривает возможность отмены бессрочного вида на жительство и замены его пятилетней возобновляемой рабочей визой.

В мае правительство Великобритании опубликовало проект «Белой книги», который предусматривает ужесточение миграционной политики. Среди ключевых нововведений — ужесточение требований для получения постоянного вида на жительство (ILR). Согласно плану, теперь для этого потребуется прожить в Великобритании десять лет, а не пять, как было раньше. Исключения предусмотрены только для тех, кто внес значительный вклад в британскую экономику или общество.