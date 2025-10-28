 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

В Брянской области мужчина пострадал от удара дрона по автомобилю

Сюжет
Военная операция на Украине

В Погарском районе Брянской области беспилотник влетел в автомобиль и ранил мужчину, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

Губернатор отметил, что происшествие случилось вблизи поселка Погар. Дрон атаковал движущийся автомобиль.

Пострадавшего доставили в больницу, там ему оказали необходимую медицинскую помощь. Машина также получила повреждения.

В Брянской области при атаке дронов погиб водитель микроавтобуса
Политика
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Поселок Погар находится примерно в 20 км от границы с Черниговской областью Украины.

Накануне в том же Погарском районе дрон ударил по микроавтобусу, перевозившему пассажиров. Водитель погиб на месте, еще пять человек получили ранения.

Berliner Zeitung назвала причины массового дезертирства в ВСУ

Самую яркую комету этого года засняли над Россией. Видео

Истребитель и вертолет ВС США упали в Южно-Китайском море

Трамп заявил, что Россия и США не играют друг с другом в игры

В Петербурге задержали похитителей футболиста сборной России и зятя депутата

ЕС остался крупнейшим покупателем российского сжиженного природного газа

