В Брянской области мужчина пострадал от удара дрона по автомобилю

В Погарском районе Брянской области беспилотник влетел в автомобиль и ранил мужчину, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

Губернатор отметил, что происшествие случилось вблизи поселка Погар. Дрон атаковал движущийся автомобиль.

Пострадавшего доставили в больницу, там ему оказали необходимую медицинскую помощь. Машина также получила повреждения.

Поселок Погар находится примерно в 20 км от границы с Черниговской областью Украины.

Накануне в том же Погарском районе дрон ударил по микроавтобусу, перевозившему пассажиров. Водитель погиб на месте, еще пять человек получили ранения.