В Брянской области мужчина пострадал от удара дрона по автомобилю
В Погарском районе Брянской области беспилотник влетел в автомобиль и ранил мужчину, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем телеграм-канале.
Губернатор отметил, что происшествие случилось вблизи поселка Погар. Дрон атаковал движущийся автомобиль.
Пострадавшего доставили в больницу, там ему оказали необходимую медицинскую помощь. Машина также получила повреждения.
Поселок Погар находится примерно в 20 км от границы с Черниговской областью Украины.
Накануне в том же Погарском районе дрон ударил по микроавтобусу, перевозившему пассажиров. Водитель погиб на месте, еще пять человек получили ранения.
Читайте РБК в Telegram.
Berliner Zeitung назвала причины массового дезертирства в ВСУ
Самую яркую комету этого года засняли над Россией. Видео
Истребитель и вертолет ВС США упали в Южно-Китайском море
Трамп заявил, что Россия и США не играют друг с другом в игры
В Петербурге задержали похитителей футболиста сборной России и зятя депутата
ЕС остался крупнейшим покупателем российского сжиженного природного газа
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов