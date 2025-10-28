«Известия» узнали об идее компенсировать стоимость лекарств пенсионерам

В Госдуму планируют внести законопроект, предусматривающий компенсацию стоимости лекарств пенсионерам, чей уровень дохода ниже 1,5-кратного размера прожиточного минимума в регионе проживания. Об этом сообщает газета «Известия».

Возмещение будет предусмотрено только за препараты, назначенные врачом. Как пишет газета, проект, который предполагает поправки в закон «Об основах охраны здоровья», внесут депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» 28 октября.

Средний размер пенсии в России на 1 апреля 2025 года составил 23 448 руб. в месяц. Прожиточный минимум колеблется в зависимости от региона, в среднем для пенсионеров он составляет 15 250 руб.

Как пишут «Известия» со ссылкой на исследование ученых НИУ ВШЭ, люди в возрасте старше 70 лет направляют более 80% доходов на закрытие базовых потребностей. К основным тратам относятся лекарства и медицина.