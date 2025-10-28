 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

«Известия» узнали об идее компенсировать стоимость лекарств пенсионерам

«Известия»: в Госдуме предложат компенсировать стоимость лекарств пенсионерам

В Госдуму планируют внести законопроект, предусматривающий компенсацию стоимости лекарств пенсионерам, чей уровень дохода ниже 1,5-кратного размера прожиточного минимума в регионе проживания. Об этом сообщает газета «Известия».

Возмещение будет предусмотрено только за препараты, назначенные врачом. Как пишет газета, проект, который предполагает поправки в закон «Об основах охраны здоровья», внесут депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» 28 октября.

Пациенты предложили изменить финансирование лекарств от редких болезней
Общество
Фото:Александр Артеменков / ТАСС
Средний размер пенсии в России на 1 апреля 2025 года составил 23 448 руб. в месяц. Прожиточный минимум колеблется в зависимости от региона, в среднем для пенсионеров он составляет 15 250 руб.

Как пишут «Известия» со ссылкой на исследование ученых НИУ ВШЭ, люди в возрасте старше 70 лет направляют более 80% доходов на закрытие базовых потребностей. К основным тратам относятся лекарства и медицина.

Читайте РБК в Telegram.

Berliner Zeitung назвала причины массового дезертирства в ВСУ

Самую яркую комету этого года засняли над Россией. Видео

Истребитель и вертолет ВС США упали в Южно-Китайском море

Трамп заявил, что Россия и США не играют друг с другом в игры

В Петербурге задержали похитителей футболиста сборной России и зятя депутата

ЕС остался крупнейшим покупателем российского сжиженного природного газа

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Александра Озерова
Госдума законопроект компенсация пенсионеры
Материалы по теме
Пациенты предложили изменить финансирование лекарств от редких болезней
Общество
Минздрав разработает перечень стратегически значимых лекарств
Общество
В Госдуме предложили закупить лекарства для диабетиков за счет газировки
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 октября
EUR ЦБ: 92,02 (-2,06) Инвестиции, 00:31 Курс доллара на 28 октября
USD ЦБ: 78,98 (-1,99) Инвестиции, 00:31
Reuters узнал о подготовке крупнейшего раунда сокращений в Amazon за годы Бизнес, 05:18
«Известия» узнали об идее компенсировать стоимость лекарств пенсионерам Общество, 05:01
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 04:52
Гитариста Stoptime доставили в отдел полиции после выхода из изолятора Политика, 04:28
Маск запустил альтернативу «Википедии» Политика, 04:12
Столтенберг рассказал, как отказал «умолявшему» НАТО вмешаться Зеленскому Политика, 03:54
В Госдуме напомнили о повышении маткапитала при рождении первенца Общество, 03:43
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
В Tesla назвали условие ухода Маска из компании Политика, 03:25
Губернатор назвал причину блэкаута на Сахалине Общество, 03:06
В Госдуму внесли законопроект о праве военных на получение жилья Общество, 02:53
«Страна» рассказала об «антизеленской коалиции» на Украине Политика, 02:40
Любим, но не вредим: как следить за весом питомцев РБК х Четыре Лапы, 02:31
На западе Турции произошло землетрясение магнитудой 6.1 Общество, 02:16
На Сахалине произошел блэкаут Общество, 01:48