«Известия» узнали об идее компенсировать стоимость лекарств пенсионерам
В Госдуму планируют внести законопроект, предусматривающий компенсацию стоимости лекарств пенсионерам, чей уровень дохода ниже 1,5-кратного размера прожиточного минимума в регионе проживания. Об этом сообщает газета «Известия».
Возмещение будет предусмотрено только за препараты, назначенные врачом. Как пишет газета, проект, который предполагает поправки в закон «Об основах охраны здоровья», внесут депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» 28 октября.
составил 23 448 руб. в месяц. Прожиточный минимум колеблется в зависимости от региона, в среднем для пенсионеров он составляет 15 250 руб.
Как пишут «Известия» со ссылкой на исследование ученых НИУ ВШЭ, люди в возрасте старше 70 лет направляют более 80% доходов на закрытие базовых потребностей. К основным тратам относятся лекарства и медицина.
Читайте РБК в Telegram.
Berliner Zeitung назвала причины массового дезертирства в ВСУ
Самую яркую комету этого года засняли над Россией. Видео
Истребитель и вертолет ВС США упали в Южно-Китайском море
Трамп заявил, что Россия и США не играют друг с другом в игры
В Петербурге задержали похитителей футболиста сборной России и зятя депутата
ЕС остался крупнейшим покупателем российского сжиженного природного газа
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов