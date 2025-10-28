В Госдуму внесли законопроект о праве военных на получение жилья

В Госдуму внесли законопроект о праве военных на единоразовое получение жилья

Правительство внесло в Госдуму законопроект, предполагающий, что военнослужащие смогут однократно получить жилье или средства на его покупку или строительство. Документ опубликован на сайте нижней палаты.

Исключением остаются случаи, когда военные стремятся улучшить жилищные условия. Согласно проекту, право на получение жилья или денежной компенсации сохраняется и для тех, кто ранее уже пользовался этим механизмом в качестве члена семьи военнослужащего.

Авторы также предлагают установить единую учетную норму площади жилого помещения для признания военнослужащих нуждающимися. По новому законопроекту она будет составлять 15 кв. м.

В настоящее время размер учетной нормы устанавливает орган местного самоуправления в избранном военным населенном пункте.

В феврале Конституционный суд признал незаконным запрет на предоставление военным жилья от государства в случаях, когда ранее они уже получали квартиры.

В высшей судебной инстанции пришли к выводу, что существующие нормы допускают произвольное толкование прав военнослужащих на жилье и не соответствуют основному закону страны. В Конституционном суде также отметили, что регулирование предоставления жилья военным и членам их семей «не должно допускать произвольного отказа в предоставлении таких гарантий».