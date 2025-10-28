 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Госдуму внесли законопроект о праве военных на получение жилья

В Госдуму внесли законопроект о праве военных на единоразовое получение жилья

Правительство внесло в Госдуму законопроект, предполагающий, что военнослужащие смогут однократно получить жилье или средства на его покупку или строительство. Документ опубликован на сайте нижней палаты.

Исключением остаются случаи, когда военные стремятся улучшить жилищные условия. Согласно проекту, право на получение жилья или денежной компенсации сохраняется и для тех, кто ранее уже пользовался этим механизмом в качестве члена семьи военнослужащего.

Авторы также предлагают установить единую учетную норму площади жилого помещения для признания военнослужащих нуждающимися. По новому законопроекту она будет составлять 15 кв. м.

Минтруд предложил облегчить получение пенсий для военных и добровольцев
Экономика
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

В настоящее время размер учетной нормы устанавливает орган местного самоуправления в избранном военным населенном пункте.

В феврале Конституционный суд признал незаконным запрет на предоставление военным жилья от государства в случаях, когда ранее они уже получали квартиры.

В высшей судебной инстанции пришли к выводу, что существующие нормы допускают произвольное толкование прав военнослужащих на жилье и не соответствуют основному закону страны. В Конституционном суде также отметили, что регулирование предоставления жилья военным и членам их семей «не должно допускать произвольного отказа в предоставлении таких гарантий».

Читайте РБК в Telegram.

Berliner Zeitung назвала причины массового дезертирства в ВСУ

Самую яркую комету этого года засняли над Россией. Видео

Истребитель и вертолет ВС США упали в Южно-Китайском море

Трамп заявил, что Россия и США не играют друг с другом в игры

В Петербурге задержали похитителей футболиста сборной России и зятя депутата

ЕС остался крупнейшим покупателем российского сжиженного природного газа

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Александра Озерова
жилье жилье для военных военные Госдума военнослужащие
Материалы по теме
Набиуллина заявила об удвоении цен на жилье из-за льготной ипотеки
Экономика
Разрыв в ценах на новостройки и вторичное жилье вырос до 80%
Недвижимость
Минтруд предложил облегчить получение пенсий для военных и добровольцев
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 октября
EUR ЦБ: 92,02 (-2,06) Инвестиции, 00:31 Курс доллара на 28 октября
USD ЦБ: 78,98 (-1,99) Инвестиции, 00:31
В Госдуме напомнили о повышении маткапитала при рождении первенца Общество, 03:43
В Tesla назвали условие ухода Маска из компании Политика, 03:25
Губернатор назвал причину блэкаута на Сахалине Общество, 03:06
В Госдуму внесли законопроект о праве военных на получение жилья Общество, 02:53
«Страна» рассказала об «антизеленской коалиции» на Украине Политика, 02:40
Любим, но не вредим: как следить за весом питомцев РБК х Четыре Лапы, 02:31
На западе Турции произошло землетрясение магнитудой 6.1 Общество, 02:16
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
На Сахалине произошел блэкаут Общество, 01:48
NASA закрыло данные об астероиде US6 после пролета болида над Москвой Общество, 01:44
Как власти усилят контроль за «стратегическими» инвестициями иностранцевПодписка на РБК, 01:19
Шойгу обвинил Запад в попытках расколоть Россию на десятки частей Политика, 01:12
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Свердловский минобр прокомментировал угрозы студентам за отказ идти в Max Политика, 00:55
Силы ПВО сбили 23 дрона за три часа Политика, 00:40