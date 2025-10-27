В Петербурге возбудили дело после избиения подростками женщины в автобусе

В Санкт-Петербурге следователи возбудили уголовное дело по факту нападения подростков на женщину в автобусе, сообщает пресс-служба СК.

Дело открыли по статье о побоях — 116 Уголовного кодекса. Она предусматривает до двух лет лишения свободы.

Как ранее отметили в СК по региону, ранее в СМИ появилась информация о том, что потерпевшая была избита и подверглась оскорблениям после того, как сделала замечание группе несовершеннолетних. По информации телеграм-канала «Mash на Мойке», избитой 61 год. Как пишет РЕН ТВ, женщина сделала замечание за громкие нецензурные песни, после чего один из подростков ударил ее ногой в грудь, повторил удар и, запугивая, достал шокер. Остальные подростки поддерживали происходящее и снимали на телефон. Конфликт прекратился после вмешательства кондуктора. У женщины зафиксированы ушибы, поврежден телефон.

В сентябре председатель СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по информации о противоправных действиях в отношении пожилой женщины в Приморском крае и затребовал доклад. Речь шла о жестоком обращении с 90-летней пенсионеркой, которую, предположительно, избивала ее сиделка. Она также не давала потерпевшей еды, лекарств и забирала пенсию. Заявление о побоях и исчезновении камеры видеонаблюдения из квартиры силовикам поступило от внучки пожилой женщины.