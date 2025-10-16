 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Бастрыкин затребовал доклад об избиении 90-летней женщины сиделкой

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по информации о противоправных действиях в отношении пожилой женщины в Приморском крае и затребовал доклад, сообщило ведомство в телеграм-канале.

Правоохранители проверят сообщения об избиении 90-летней пенсионерки сиделкой. Та не давала ей еды и лекарств и забирала пенсию, пишет ведомство.

В полицию поступило заявление внучки, которая сообщила об избиениях бабушки и об исчезновении камеры видеонаблюдения из квартиры.

Пострадавшую перевели в пансионат. СК проводит проверку по ст. 116 Уголовного кодекса — побои и ст. 158 Уголовного кодекса — кража. Максимальное наказание по первой статье — лишение свободы на срок до двух лет, по второй — до десяти лет.

МВД проверит конфликт с пенсионеркой из-за места в московском метро
Общество
Фото:Андрей Никитин / Shutterstock

В мае в Омске возбудили уголовное дело в отношении 48-летнего мужчины, который ворвался в квартиру к пенсионерке и взял ее в заложники.

Инцидент произошел в жилом доме по проспекту Менделеева. По предварительным данным, мужчина, находясь в неадекватном состоянии, ворвался в квартиру к ранее незнакомой 76-летней женщине. Он закрыл дверь, взял в заложники пенсионерку и избил ее.

Мужчина не смог объяснить, как и зачем он оказался в чужой квартире. В то же время он был уверен, что его якобы преследуют бандиты. По этой причине он не хотел открывать дверь.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Полина Минаева
Владивосток избиение кража Александр Бастрыкин
Александр Бастрыкин фото
Александр Бастрыкин
председатель Следственного комитета России, генерал юстиции
27 августа 1953 года
Материалы по теме
В Германии пенсионер случайно отравил 24 человека газом
Общество
Под Петербургом завели дело после нападения лошади на пенсионерку
Общество
В Тюмени группа мужчин избила врача в больнице
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 октября
EUR ЦБ: 93,92 (-0,13) Инвестиции, 14 окт, 09:57 Курс доллара на 14 октября
USD ЦБ: 80,85 (-0,34) Инвестиции, 14 окт, 09:57
Власти Тайваня анонсировали блокировку доступа к TikTok для школьников Общество, 12:18
Россияне вновь стали первыми среди иностранцев по покупке жилья в Турции Недвижимость, 12:11
Что стимулирует рынок дата-центров в России Отрасли, 12:09
В белгородском селе при ударе дрона по автомобилю погиб мужчина Политика, 12:07
Bloomberg узнал, как слова Трампа о нефти застали врасплох НПЗ Индии Политика, 12:07
У авторитаризма есть плюсы: как подобрать стиль управления для командыПодписка на РБК, 12:05
РЕПО для бизнеса: как заставить деньги компании работать #всенабиржу!, 12:04
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
АвтоВАЗ зарегистрировал товарный знак Lada Salut Авто, 12:03
В ФИФА отреагировали на угрозы Трампа о переносе матчей ЧМ-2026 Спорт, 11:54
Бастрыкин затребовал доклад об избиении 90-летней женщины сиделкой Общество, 11:51
Акции X5 подорожали на фоне позитивных операционных результатов Инвестиции, 11:43
Перспективные направления развития ИТ-сектора на ближайшие 5 лет РБК х Ростелеком, 11:42
Новак объяснил, почему Индия продолжит покупать российскую нефть Политика, 11:41
Рост новых ИП замедлился: как изменился рынок регистрации бизнеса в 2025 Радио РБК, 11:36