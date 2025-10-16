Бастрыкин затребовал доклад об избиении 90-летней женщины сиделкой

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по информации о противоправных действиях в отношении пожилой женщины в Приморском крае и затребовал доклад, сообщило ведомство в телеграм-канале.

Правоохранители проверят сообщения об избиении 90-летней пенсионерки сиделкой. Та не давала ей еды и лекарств и забирала пенсию, пишет ведомство.

В полицию поступило заявление внучки, которая сообщила об избиениях бабушки и об исчезновении камеры видеонаблюдения из квартиры.

Пострадавшую перевели в пансионат. СК проводит проверку по ст. 116 Уголовного кодекса — побои и ст. 158 Уголовного кодекса — кража. Максимальное наказание по первой статье — лишение свободы на срок до двух лет, по второй — до десяти лет.

В мае в Омске возбудили уголовное дело в отношении 48-летнего мужчины, который ворвался в квартиру к пенсионерке и взял ее в заложники.

Инцидент произошел в жилом доме по проспекту Менделеева. По предварительным данным, мужчина, находясь в неадекватном состоянии, ворвался в квартиру к ранее незнакомой 76-летней женщине. Он закрыл дверь, взял в заложники пенсионерку и избил ее.

Мужчина не смог объяснить, как и зачем он оказался в чужой квартире. В то же время он был уверен, что его якобы преследуют бандиты. По этой причине он не хотел открывать дверь.