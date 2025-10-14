МВД проверит конфликт с пенсионеркой из-за места в московском метро

Фото: Андрей Никитин / Shutterstock

Полиция начала проверку в связи с конфликтом на станции Новокузнецкая московского метро, сообщили РБК в столичном управлении МВД.

В Сети ранее распространились кадры, как пенсионерка оскорбляет девушку на религиозной почве из-за того, что ей не уступили место. Женщина объясняет свое поведение словами: «Я в своей стране».

Весной на станции «Филатов Луг» в московском метро также произошел между пенсионеркой и девушкой в никабе. Пожилая женщина снимала девушку на планшет и попыталась сорвать никаб с ее головы. После этого спутник пострадавшей — 21-летний гражданин Таджикистана — напал на пенсионерку, выбил из ее рук планшет и сломал его, а затем избил женщину. После драки мужчина получил 13 суток ареста, а пенсионерка — семь суток.