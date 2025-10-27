 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
Аэропорт Калуги ограничил полеты

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В аэропорту Калуги Грабцево временно ограничили прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он напомнил, что такие меры нужны, чтобы обеспечить безопасность полетов.

Депутат сообщил о проработке открытия аэропорта Ростова-на-Дону
Общество
Фото:пресс-служба аэропорта Платов / ТАСС

Ограничения на полеты в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак беспилотников. В последний раз о запрете на посадку и отправку самолетов для Грабцево представитель Росавиации сообщил вечером 26 октября.

Аэропорт возобновил полеты спустя почти восемь часов. Позднее Минобороны отчиталось о 42 сбитых над Калужской областью беспилотниках.

Авторы
Теги
Полина Дуганова
Калуга Росавиация аэропорты Запрет полетов
