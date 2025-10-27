Аэропорт Калуги ограничил полеты

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В аэропорту Калуги Грабцево временно ограничили прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он напомнил, что такие меры нужны, чтобы обеспечить безопасность полетов.

Ограничения на полеты в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак беспилотников. В последний раз о запрете на посадку и отправку самолетов для Грабцево представитель Росавиации сообщил вечером 26 октября.

Аэропорт возобновил полеты спустя почти восемь часов. Позднее Минобороны отчиталось о 42 сбитых над Калужской областью беспилотниках.