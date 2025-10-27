Ограничения в аэропорту Калуги сняли спустя почти восемь часов

Аэропорт Калуги (Грабцево) возобновил прием и выпуск рейсов, сообщил в телеграм-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения действовали около восьми часов — с 20:34 до 04:31 мск.

Запрет на полеты в российских аэропортах периодически вводят на фоне атак беспилотников.

На момент публикации ограничения действуют в аэропортах Саратова и Оренбурга.

Аналогичные меры этой ночью вводились в воздушной гавани Волгограда, а также в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский. К моменту публикации ограничения в них сняли.

Поздним вечером 26 октября губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщал о трех сбитых беспилотниках над двумя муниципальными округами региона и на окраине Калуги.