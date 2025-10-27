 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Ограничения в аэропорту Калуги сняли спустя почти восемь часов

Сюжет
Военная операция на Украине

Аэропорт Калуги (Грабцево) возобновил прием и выпуск рейсов, сообщил в телеграм-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения действовали около восьми часов — с 20:34 до 04:31 мск.

Запрет на полеты в российских аэропортах периодически вводят на фоне атак беспилотников.

На момент публикации ограничения действуют в аэропортах Саратова и Оренбурга.

Аэропорты Домодедово и Жуковский возобновили прием и отправку рейсов
Общество

Аналогичные меры этой ночью вводились в воздушной гавани Волгограда, а также в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский. К моменту публикации ограничения в них сняли.

Поздним вечером 26 октября губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщал о трех сбитых беспилотниках над двумя муниципальными округами региона и на окраине Калуги. 

Читайте РБК в Telegram.

WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа

Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти

WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси

Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»

Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину

Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Плугина Ирина
Росавиация Калуга аэропорты приостановка полетов
Материалы по теме
Над окраиной Калуги сбили беспилотник
Политика
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения на полеты
Политика
В Обнинске Калужской области в районе одного из домов обнаружили дрон
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 октября
EUR ЦБ: 94,08 (-0,31) Инвестиции, 24 окт, 18:16 Курс доллара на 25 октября
USD ЦБ: 80,97 (-0,3) Инвестиции, 24 окт, 18:16
Педиатр и водитель поликлиники погибли в ДТП с автокраном на Камчатке Общество, 04:48
Ограничения в аэропорту Калуги сняли спустя почти восемь часов Общество, 04:42
Аэропорт Оренбурга приостановил полеты Общество, 04:24
Аэропорты Домодедово и Жуковский возобновили прием и отправку рейсов Общество, 04:13
Россиянам напомнили о досрочных выплатах пенсий и пособий в ноябре Общество, 04:09
Над Тихим океаном потерпели крушение вертолет и истребитель США Политика, 03:59
Аэропорт Самары временно приостановил полеты Общество, 03:51
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
На подлете к Москве сбили 30-й за ночь дрон Политика, 03:49
Собянин сообщил о 29-м за ночь сбитом дроне, летевшем на Москву Политика, 03:36
В аэропорту Волгограда сняли ограничения на полеты Общество, 03:31
Генпрокуратура потребовала изъять имущество членов челябинской ОПГ Бизнес, 03:27
Число сбитых на подлете к Москве дронов приблизилось к 30 Политика, 03:06
Литва снова закрыла аэропорт Вильнюса из-за шаров с контрабандой Политика, 03:00
На подлете к Москве за ночь сбили более 25 беспилотников Политика, 02:50