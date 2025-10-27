 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
Суд отправил в СИЗО двух фигурантов дела о массовой драке мигрантов

Суд отправил в СИЗО двух фигурантов дела о массовой драке мигрантов
Троицкий районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу двум фигурантам дела о массовой драке в столичном жилом комплексе «Прокшино». Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

В СИЗО на два месяца отправлены Хамрокули Давлат Абдукодирзода и Турсунов Абдуазиз Абдуджаборович. Им предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 213 Уголовного кодекса (хулиганство, совершенное группой лиц). Им грозит до семи лет лишения свободы.

Потасовка в «Прокшино» произошла 25 октября: толпа рабочих-мигрантов устроила драку лопатами, палками и дорожными знаками. За медицинской помощью обратились четыре человека. На следующий день представитель МВД Ирина Волк сообщила, что фигурантами дела о хулиганстве стали 19 человек. Всего в полицию доставили более 80 человек, в отношении 65 составили административные протоколы.

Волк также заявила, что подравшихся иностранцев, к которым не будет применено уголовное наказание, выдворят из России и запретят им въезд обратно.

