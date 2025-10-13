 Перейти к основному контенту
Общество
В Черном море затонуло грузовое судно с украинским экипажем

В Черном море затонуло грузовое судно Eileen, 10 украинских моряков спасли
Фото: Министерство обороны Болгарии
Фото: Министерство обороны Болгарии

В Черном море затонуло грузовое судно Eileen под флагом Камеруна. На его борту находились десять украинских моряков, которых удалось спасти, сообщает Maritime.

Как заявили в Министерстве обороны Болгарии, судно получило пробоину в борту и начало тонуть в 140 морских милях (почти 260 км) к востоку от Варны. Экипаж покинул корабль на двух спасательных плотах. К месту происшествия были направлены вертолет ВМС Болгарии и турецкое судно Murat Ilhan. В результате совместной операции моряков обнаружили и подняли на борт турецкого судна.

По данным Maritime, Eileen — сухогруз водоизмещением 3092 т, построенный в 1993 году. Им управляла компания из Одессы. Ранее борт неоднократно задерживали во время проверок в портах Грузии, Греции и Турции.

Водолазы подняли предметы с затонувшего в 1916 году судна «Британник»

В июле 2024 года рыболовецкое судно Argos Georgia с 27 членами экипажа, включая россиян, затонуло в южной части Атлантического океана. Судно под флагом острова Святой Елены подало сигнал бедствия в 200 морских милях (около 370 км) к востоку от столицы Фолклендских островов — Стэнли.

В результате кораблекрушения погибли двое россиян, четырех удалось спасти. Двое числятся пропавшими без вести, но поиски вскоре после трагедии спасатели прекратили. Представитель МИДа Мария Захарова сообщила тогда, что погибли трое россиян, а пропавшим без вести числится только один.

Читайте РБК в Telegram.

