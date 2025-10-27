У молдавской оппозиции провели обыски по делу о подготовке беспорядков

Video

Полиция Молдавии провела обыски у представителей оппозиции в рамках дела о подготовке массовых беспорядков. Как сообщает издание Noi.md, правоохранители задержали председателя Рышканского района Владимира Миздренко и муниципального советника из Бельц Максима Морошану. Оба являются членами оппозиционной Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ).

Как рассказали в пресс-службе полиции Молдавии, всего обыски прошли у шести человек в возрасте от 28 до 44 лет, проживающих в Бельцах, Сынжереях и Рышканах. В их ходе правоохранители изъяли мобильные телефоны, сим-карты, пистолет ТТ, охотничье ружье и 3 тыс. сербских динаров.

По версии следствия, с июля 2025 года участники организованной группы занимались подготовкой массовых беспорядков в стране, координируя свои действия в мессенджерах WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) и Telegram. Члены группы получали инструкции по нападениям на государственные объекты, а за участие им выплачивали вознаграждение наличными или через электронные кошельки.

Партия социалистов Республики Молдова выпустила заявление после прошедших обысков. В нем партия отвергла все обвинения, а действия полиции назвала «очередной волной политических репрессий».

В конце сентября перед парламентскими выборами в Молдавии провели 250 обысков в связи с уголовным делом о «предполагаемых попытках России дестабилизировать ситуацию в стране». Они коснулись более 110 человек, 74 из которых задержали. Позднее в прокуратуре страны сообщили, что в стране выявили группу граждан, которые посещали Сербию для получения инструктажа по проведению массовых беспорядков.

Позднее полиция сообщила об обысках по делу о финансировании партий и отмывании денег.