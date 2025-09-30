 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Полиция Молдавии провела обыски по делу о финансировании партий

Молдавская полиция сообщила о возбуждении уголовного дела за незаконное финансирование политических партий на выборах и отмывание денег. В его рамках прошли обыски. О каких именно партиях идет речь, в ведомстве не уточнили
Фото: Ducu Rodionoff / Shutterstock
Фото: Ducu Rodionoff / Shutterstock

Полиция Молдавии сообщила об обысках по делу о финансировании партий и отмывании денег. Информация об этом опубликована в телеграм-канале ведомства.

«Сотрудники Управления по расследованию экономических преступлений INI при поддержке полицейских из BPDS «Fulger» провели обыски в рамках уголовного дела», — говорится в сообщении.

В посте не уточняется, о каких именно политических партиях идет речь, а также где были проведены обыски

За незаконное финансирование политических партий и избирательных кампаний суд приговорил к семи годам в исправительной колонии общего режима главу Гагаузии (башкана) Евгению Гуцул. Дело связано с партией «Шор», которую в 2023 году Конституционный суд республики признал незаконной и которая была ликвидирована.

Гуцул предъявили обвинения по двум эпизодам. По версии Антикоррупционной прокуратуры, с 2019 по 2022 год, занимая должность секретаря партии, она регулярно ввозила в страну неучтенные средства от некой ОПГ, преимущественно из России, направляя их на финансирование политической силы. Кроме того, в период с сентября по ноябрь 2022 года Гуцул координировала работу офисов партии, которые, как утверждает следствие, организовывали и подогревали протестные акции.

Обвинение утверждает, что через нее «Шор» получила от неназванной ОПГ 42,4 млн леев (около $2,5 млн). По тому же делу проходит еще одна фигурантка — бывшая глава кишиневского офиса партии Светлана Попан. Следствие считает, что она получила 9,7 млн леев (около $590 тыс.) для финансирования протестов. Суд приговорил Попан к шести годам лишения свободы. Ни Гуцул, ни Попан вину не признали.

Парламентские выборы прошли в Молдавии 28 сентября. Победила проевропейская президентская партия PAS, получив более 50% голосов, что дает ей 55 мандатов.

Как проходили выборы в Молдавии
Политика
Люди голосуют на избирательном участке во время парламентских выборов в Кишиневе, Молдавия, 28 сентября 2025 года

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что оценивать выборы пока рано — «сначала должны высказаться местные силы». Также отметил, что сотни тысяч молдаван, проживающих в России, не смогли проголосовать из-за того, что для них было открыто всего два участка.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп после стрельбы в церкви в Мичигане заявил об эпидемии насилия

Египетский борец сдвинул зубами судно весом 700 тонн

Дания подняла истребители на фоне сообщений о дронах

Келлог: власти США не запрещали Украине наносить удары вглубь территории России

В ЕС и НАТО сравнили обстановку в Европе с предтечей Первой мировой

Орегон подал в суд на Трампа из-за ввода войск

Глава МИД Италии отверг угрозу российских дронов после слов Зеленского

Трамп раскрыл, что скажут военным на срочном собрании с главой Пентагона

Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Алена Нефедова
Молдавия обыски партии
Материалы по теме
Как проходили выборы в Молдавии
Политика
Партия президента Молдавии потеряла семь мест в парламенте
Политика
ЦИК Молдавии подвел итоги выборов в парламент
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 98,15 (-0,45) Инвестиции, 25 сен, 19:56 Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 83,61 (-0,38) Инвестиции, 25 сен, 19:56
В Милане снесут легендарный стадион «Сан-Сиро» Спорт, 10:38
Самая крупная за три месяца магнитная буря началась на Земле Общество, 10:36
Все начинается с атома: эксперты обсудили развитие атомной энергетики Отрасли, 10:32
Полиция Молдавии провела обыски по делу о финансировании партий Политика, 10:31
ФСБ задержала юношу по делу о поджогах железнодорожной инфраструктуры Политика, 10:31
Тест для инвестора: готовы ли вы к облигациям #всенабиржу!, 10:30
Бывшего вице-губернатора Свердловской области обвинили в мошенничестве Политика, 10:30
Хотите учиться в комьюнити профессионалов Мини-MBA от РБК?
Занять место
90 дней на закрытие всех целей: чем опасен новый челлендж TikTokПодписка на РБК, 10:30
Куда сходить в октябре: театральные фестивали, концерты и выставки Life, 10:19
Красноярскую журналистку задержали по обвинению в фейках об армии Политика, 10:17
Рублев и Хачанов вышли в финал крупного турнира в Пекине в парах Спорт, 10:13
Пять премиальных иномарок, которые не подорожают из-за нового утильсбора Авто, 10:09
Захарова ответила на призыв Британии к миру в конфликте на Украине Политика, 10:06
Как получить максимальный доход от инвестиций в квартиру РБК и ПИК, 10:03