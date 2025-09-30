Полиция Молдавии провела обыски по делу о финансировании партий

Молдавская полиция сообщила о возбуждении уголовного дела за незаконное финансирование политических партий на выборах и отмывание денег. В его рамках прошли обыски. О каких именно партиях идет речь, в ведомстве не уточнили

Фото: Ducu Rodionoff / Shutterstock

Полиция Молдавии сообщила об обысках по делу о финансировании партий и отмывании денег. Информация об этом опубликована в телеграм-канале ведомства.

«Сотрудники Управления по расследованию экономических преступлений INI при поддержке полицейских из BPDS «Fulger» провели обыски в рамках уголовного дела», — говорится в сообщении.

В посте не уточняется, о каких именно политических партиях идет речь, а также где были проведены обыски

За незаконное финансирование политических партий и избирательных кампаний суд приговорил к семи годам в исправительной колонии общего режима главу Гагаузии (башкана) Евгению Гуцул. Дело связано с партией «Шор», которую в 2023 году Конституционный суд республики признал незаконной и которая была ликвидирована.

Гуцул предъявили обвинения по двум эпизодам. По версии Антикоррупционной прокуратуры, с 2019 по 2022 год, занимая должность секретаря партии, она регулярно ввозила в страну неучтенные средства от некой ОПГ, преимущественно из России, направляя их на финансирование политической силы. Кроме того, в период с сентября по ноябрь 2022 года Гуцул координировала работу офисов партии, которые, как утверждает следствие, организовывали и подогревали протестные акции.

Обвинение утверждает, что через нее «Шор» получила от неназванной ОПГ 42,4 млн леев (около $2,5 млн). По тому же делу проходит еще одна фигурантка — бывшая глава кишиневского офиса партии Светлана Попан. Следствие считает, что она получила 9,7 млн леев (около $590 тыс.) для финансирования протестов. Суд приговорил Попан к шести годам лишения свободы. Ни Гуцул, ни Попан вину не признали.

Парламентские выборы прошли в Молдавии 28 сентября. Победила проевропейская президентская партия PAS, получив более 50% голосов, что дает ей 55 мандатов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что оценивать выборы пока рано — «сначала должны высказаться местные силы». Также отметил, что сотни тысяч молдаван, проживающих в России, не смогли проголосовать из-за того, что для них было открыто всего два участка.