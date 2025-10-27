 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
0

Галузин заявил об отсутствии прогресса в организации переговоров с Киевом

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Переговоры России и Украины
Михаил Галузин
Михаил Галузин

Москва не видит продвижения в подготовке нового раунда переговоров между Россией и Украиной, сообщил замглавы МИД России и член российской делегации на переговорах в Стамбуле Михаил Галузин.

«Я могу сослаться на высказывания [пресс-секретаря президента России] Дмитрия Сергеевича Пескова о том, что Украина не отвечает на наши инициативы и уходит от диалога. С тех пор ситуация не изменилась», — сказал дипломат, отвечая на вопрос ТАСС.

24 октября 2025 года Песков сообщил журналистам, что пауза в переговорном процессе между Россией и Украиной затянулась из-за нежелания Киева приложить усилия для его ускорения.

Прерванные в 2022 году прямые переговоры Москвы и Киева возобновились в Стамбуле 16 мая 2025 года по инициативе президента России Владимира Путина. В течение лета прошли еще два раунда при посредничестве Турции. Москва предложила Киеву создать рабочие группы по политическим, гуманитарным и военным вопросам, но Киев не ответил.

В МИД России заявили о нежелании Киева устранять первопричины конфликта
Политика
Михаил Галузин

В середине августа президент США Дональд Трамп встретился поочередно главами России и Украины, после чего объявил о начале подготовки первой с 2019 года встречи лидеров конфликтующих стран.

В качестве возможного места встречи на высшем уровне предлагались Венгрия, Швейцария, Австрия или Турция. Путин в начале сентября предложил провести переговоры в Москве, но украинский президент Зеленский отказался.

В Кремле неоднократно заявляли, что Россия сохраняет открытость к переговорному процессу с Украиной. Среди требований Москвы — признание ее новых территорий, нейтралитет Украины и ее отказ от военных союзов.

Киев добивается полного и безусловного прекращения огня, гарантий безопасности и признания за ним права на отказ от сохранения нейтралитета.

Михаил Галузин МИД мирное урегулирование Украина Владимир Путин Дональд Трамп Владимир Зеленский
Владимир Путин
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Дональд Трамп
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
