Галузин заявил об отсутствии прогресса в организации переговоров с Киевом
Москва не видит продвижения в подготовке нового раунда переговоров между Россией и Украиной, сообщил замглавы МИД России и член российской делегации на переговорах в Стамбуле Михаил Галузин.
«Я могу сослаться на высказывания [пресс-секретаря президента России] Дмитрия Сергеевича Пескова о том, что Украина не отвечает на наши инициативы и уходит от диалога. С тех пор ситуация не изменилась», — сказал дипломат, отвечая на вопрос ТАСС.
24 октября 2025 года Песков сообщил журналистам, что пауза в переговорном процессе между Россией и Украиной затянулась из-за нежелания Киева приложить усилия для его ускорения.
Прерванные в 2022 году прямые переговоры Москвы и Киева возобновились в Стамбуле 16 мая 2025 года по инициативе президента России Владимира Путина. В течение лета прошли еще два раунда при посредничестве Турции. Москва предложила Киеву создать рабочие группы по политическим, гуманитарным и военным вопросам, но Киев не ответил.
В середине августа президент США Дональд Трамп встретился поочередно главами России и Украины, после чего объявил о начале подготовки первой с 2019 года встречи лидеров конфликтующих стран.
В качестве возможного места встречи на высшем уровне предлагались Венгрия, Швейцария, Австрия или Турция. Путин в начале сентября предложил провести переговоры в Москве, но украинский президент Зеленский отказался.
В Кремле неоднократно заявляли, что Россия сохраняет открытость к переговорному процессу с Украиной. Среди требований Москвы — признание ее новых территорий, нейтралитет Украины и ее отказ от военных союзов.
Киев добивается полного и безусловного прекращения огня, гарантий безопасности и признания за ним права на отказ от сохранения нейтралитета.
Читайте РБК в Telegram.
Berliner Zeitung назвала причины массового дезертирства в ВСУ
Самую яркую комету этого года засняли над Россией. Видео
Истребитель и вертолет ВС США упали в Южно-Китайском море
Трамп заявил, что Россия и США не играют друг с другом в игры
В Петербурге задержали похитителей футболиста сборной России и зятя депутата
ЕС остался крупнейшим покупателем российского сжиженного природного газа
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов