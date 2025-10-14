В Петербурге 19-летний юноша убил своего одноклассника

Фото: Андрей Любимов / РБК

В Санкт-Петербурге на Среднерогатской улице 19-летний молодой человек забил молотком и истыкал ножом своего одноклассника 2005 года рождения, а потом попытался покончить с собой, сообщили в региональном следственном комитете. Подозреваемый в убийстве задержан и помещен в Елизаветинскую больницу.

По данным следствия, конфликт произошел вечером 13 октября в квартире на Среднерогатской. Подозреваемый нанес жертве восемь ножевых ранений в шею, а также удары молотком. После убийства он сам вызвал скорую помощь и полицию и сообщил адрес квартиры, а затем попытался совершить самоубийство.

При осмотре места происшествия были изъяты нож и молоток, а также одежда подозреваемого со следами крови. В квартире также обнаружены устройства для употребления наркотиков.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «убийство» (ч. 1 ст. 105 УК). В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании меры пресечения для задержанного.

Как утверждает следствие, подозреваемый длительное время вынашивал планы убийства, передает 78.ru. В своем телеграм-канале он публиковал маниакальные записи, например, такую: «Я ищу край безумия и жестокости, чтобы знать, когда хуже уже и быть не может. Я ненавижу этот мир и его людей, я ненавижу себя». На допросе молодой человек признался, что давно хотел убить человека и действовал без какого-либо внешнего давления.