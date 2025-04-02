Брянец три месяца хранил в квартире расчлененное тело убитой сожительницы

Фото: СУ СК России по Брянской области

В Брянске задержали мужчину, убившего сожительницу и хранившего ее тело дома три месяца. Об этом сообщила пресс-служба управления Следственного комитета по региону.

По версии следствия, 36-летний подозреваемый убил женщину 34 лет во время ссоры вечером 12 декабря 2024 года. Это произошло в квартире мужчины в Брянске. Как уточнили в СК, женщина скончалась от множественных ударов в голову, туловище и конечности на месте спустя «непродолжительное время».

Мужчина после этого расчленил ее тело и в течение трех месяцев «хранил его части у себя дома», пока их не нашел его родственник. После этого останки жертвы были перемещены на мусорную свалку в деревне Березино (расположена в часе езды от Брянска).

В отношении мужчины возбудили дело по статье об убийстве (ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса), предусматривающей от шести до 15 лет лишения свободы.

В конце марта суд в Свердловской области отправил местного жителя в колонию на 12 лет. В июле прошлого года он убил женщину, с которой только познакомился, во время ссоры из-за немытого картофеля. Мужчина избил жертву кочергой, а на следующий день, когда она еще была жива, закопал на соседнем участке. Женщина умерла от удушья.