 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Брянец три месяца хранил в квартире расчлененное тело убитой сожительницы

В Брянской области задержали мужчину, хранившего три месяца тело убитой женщины
Фото: СУ СК России по Брянской области
Фото: СУ СК России по Брянской области

В Брянске задержали мужчину, убившего сожительницу и хранившего ее тело дома три месяца. Об этом сообщила пресс-служба управления Следственного комитета по региону.

По версии следствия, 36-летний подозреваемый убил женщину 34 лет во время ссоры вечером 12 декабря 2024 года. Это произошло в квартире мужчины в Брянске. Как уточнили в СК, женщина скончалась от множественных ударов в голову, туловище и конечности на месте спустя «непродолжительное время».

Мужчина после этого расчленил ее тело и в течение трех месяцев «хранил его части у себя дома», пока их не нашел его родственник. После этого останки жертвы были перемещены на мусорную свалку в деревне Березино (расположена в часе езды от Брянска).

В отношении мужчины возбудили дело по статье об убийстве (ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса), предусматривающей от шести до 15 лет лишения свободы.

В Петербурге задержали пенсионера, перевозившего части тела в тележке
Общество
Фото:СК России по Санкт-Петербургу

В конце марта суд в Свердловской области отправил местного жителя в колонию на 12 лет. В июле прошлого года он убил женщину, с которой только познакомился, во время ссоры из-за немытого картофеля. Мужчина избил жертву кочергой, а на следующий день, когда она еще была жива, закопал на соседнем участке. Женщина умерла от удушья.

Читайте РБК в Telegram.

Путин обсудил договоренности России и Украины о прекращении огня

Умер актер Вэл Килмер. Главные роли в его карьере

CNN: глава РФПИ Дмитриев встретится в Вашингтоне с Уиткоффом

Оценка стоимости российских компаний выросла второй год подряд

В США демократ 25 часов выступал в сенате с критикой Трампа

Вырастет ли спрос на жилье в связи со снижением ставок по ипотеке

Сколько новых миллиардеров появилось в России

Какую выручку получили топ-10 российских букмейкеров по итогам 2024 года

Овечкин побил новый рекорд и сократил отставание от Гретцки до трех голов.

Какие страны могут сильнее пострадать от пошлин США. Инфографика

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Брянск Брянская область Следственный комитет убийство расчленение домашнее насилие
Материалы по теме
В Москве задержали избившего до смерти искусствоведа Кирсанову мигранта
Общество
В Петербурге кондуктор троллейбуса убил пассажира в ходе конфликта
Общество
В Петербурге задержали пенсионера, перевозившего части тела в тележке
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 2 апреля
EUR ЦБ: 91,96 (-0,46) Инвестиции, 01 апр, 23:03 Курс доллара на 2 апреля
USD ЦБ: 84,87 (-0,63) Инвестиции, 01 апр, 23:03
Никола Йокич установил уникальное достижение в НБАСпорт, 13:11
Ставрополец получил 20 лет за подготовку взрыва на газовой сетиПолитика, 13:07
В Грузии оценили долю России в экспорте винВино, 13:02
Названы самые ипотечные регионы РоссииНедвижимость, 13:00
Где купить квартиру в 2025 году: 5 новых проектов в Москве и областиРБК и ПИК, 13:00
Китай привлек к учениям у Тайваня авианосец, похожий на российский. ВидеоПолитика, 12:59
Штраф за утечку личных данных вырастет до 500 млн руб. Что еще изменитсяPro, 12:56
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Объявлена программа основного конкурса ММКФ-2025Life, 12:51
Культура маленьких радостей: что это за тренд и какие у него последствияСоциальная экономика, 12:49
ВСУ дважды атаковали объекты энергоинфраструктуры в Курской областиПолитика, 12:46
Краснов рассказал о чиновнике Росприроднадзора, «заработавшем» ₽480 млнОбщество, 12:42
К вам пришел прокурор. Шесть случаев, когда суд будет на вашей сторонеPro, 12:39
Лыжница Терентьева выиграла 12-ю гонку подрядСпорт, 12:34
Минфин подготовил льготу для работодателей за софинансирование ПДСИнвестиции, 12:34