В Польше арестовали украинца по обвинению в шпионаже в пользу России

В Польше арестовали украинца по обвинению в шпионаже в пользу России

Фото: Omar Marques / Getty Images

Польский суд отправил под арест украинца, обвиняемого в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает пресс-служба Агентства внутренней безопасности Польши.

Сотрудники ведомства задержали 21-летнего гражданина Украины Данило Х. 16 октября. На следующий день ему предъявили обвинение в шпионаже. Суд отправил украинца под арест на три месяца.

По информации Bloomberg, арестованному 21 год. Он работал на складе и жил недалеко от Варшавы.

Задержание прошло в рамках совместной операции польских и румынских спецслужб. Вместе с этим в Румынии задержали двух других украинцев, которые «тесно сотрудничали» с Данило Х.

«Они создали своего рода маршрут, по которому они должны были перевезти взрывчатку через Польшу и Румынию в Украину», — заявил представитель польских спецслужб Яцек Добжинский.

По словам Добжинского, в Польше задержали еще пять подозреваемых в поджоге и слежке за военной инфраструктурой.

Ранее глава польского Бюро нацбезопасности Славомир Ценцкевич заявил, что связанные с Россией диверсанты устраивают «гибридные атаки» в странах Европы.