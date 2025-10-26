Путин спрогнозировал попытки ВСУ деблокировать окруженные группировки

Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут стараться деблокировать свои группировки, окруженные российскими военными, заявил президент Владимир Путин на совещании с начальником Генштаба Валерием Герасимовым и командующими группировками, задействованными в зоне военной операции.

«И напрямую деблокировать [свои группировки], и с помощью действий в ближайших районах создать условия для блокации», — сказал президент.

Материал дополняется