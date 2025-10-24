 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
Хинштейн сообщил о новом ударе ВСУ по энергобъекту в Курской области

Фото: Ximena Borrazás / Getty Images

Утром в пятницу, 24 октября, ВСУ продолжили наносить удары по энергетической инфраструктуре в Курской области, сообщил губернатор Александр Хинштейн в телеграм-канале. По его словам, поврежден один из объектов в Рыльске на западе области.

«Рано утром враг нанес четыре удара по подстанции в Рыльске. Без света и тепла остались восточный микрорайон города и населенный пункт Октябрьское», — написал глава региона.

Он уточнил, что аварийные бригады завершат восстановительные работы в ближайшее время.

Читайте РБК в Telegram.

Денис Малышев
Александр Хинштейн Курская область ВСУ энергетика подстанция
Александр Хинштейн фото
Александр Хинштейн
политик, губернатор Курской области
26 октября 1974 года
