Хинштейн сообщил о новом ударе ВСУ по энергобъекту в Курской области

Фото: Ximena Borrazás / Getty Images

Утром в пятницу, 24 октября, ВСУ продолжили наносить удары по энергетической инфраструктуре в Курской области, сообщил губернатор Александр Хинштейн в телеграм-канале. По его словам, поврежден один из объектов в Рыльске на западе области.

«Рано утром враг нанес четыре удара по подстанции в Рыльске. Без света и тепла остались восточный микрорайон города и населенный пункт Октябрьское», — написал глава региона.

Он уточнил, что аварийные бригады завершат восстановительные работы в ближайшее время.

В середине октября ВСУ уже наносили удары по подстанции в Рыльске, тогда же они атаковали подстанцию в слободе Белая в приграничном Беловском районе. Часть местных жителей временно остались без света. Еще раньше, в сентябре, были повреждены в результате ударов ВСУ инфраструктура и объекты энергетики во Льгове.