Устроивший стрельбу в школе Казани не обжаловал пожизненный приговор

Ильназ Галявиев (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

Осужденный на пожизненный срок за стрельбу в казанской гимназии в мае 2021 года Ильназ Галявиев не стал обжаловать приговор в Верховном суде. Об этом говорится в судебных материалах, сообщает «РИА Новости».

В Верховном суде России заявили, что жалоба Галявиева или адвоката в интересах этого осужденного не поступала, сообщило агентство.

Осужденному после оглашения приговора была предоставлена возможность в течение шести месяцев подать кассационную жалобу. Ему разъяснили порядок обращения и напомнили о праве подать ходатайство, однако это не было сделано.

Стрельба в гимназии № 75, которую устроил Галявиев, произошла в Казани 11 мая 2021 года. Погибли девять человек, в том числе семь школьников. Пострадали более 20 человек. Потерпевшими по уголовному делу признали свыше 600 граждан.

Экспертиза признала стрелка вменяемым и способным нести ответственность за поступки, позже он полностью признал вину. Верховный суд Татарстана в апреле 2023 года приговорил Галявиева к пожизненному лишению свободы в исправительной колонии особого режима. Он отбывает наказание в ИК № 6, известной под названием «Черный дельфин» в городе Соль-Илецке Оренбургской области, где содержат наиболее опасных преступников.

В начале 2025-го стало известно, что через судебных приставов с Галявиева намерены взыскать свыше 20 млн руб. Большая часть суммы — компенсация морального вреда. Также среди выплат — 1,4 млн руб., которые осужденный должен выплатить исполкому Казани в качестве компенсации причиненного ущерба.