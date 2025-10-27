 Перейти к основному контенту
Общество
Устроивший стрельбу в школе Казани не обжаловал пожизненный приговор

Ильназ Галявиев
Ильназ Галявиев (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

Осужденный на пожизненный срок за стрельбу в казанской гимназии в мае 2021 года Ильназ Галявиев не стал обжаловать приговор в Верховном суде. Об этом говорится в судебных материалах, сообщает «РИА Новости».

В Верховном суде России заявили, что жалоба Галявиева или адвоката в интересах этого осужденного не поступала, сообщило агентство.

Осужденному после оглашения приговора была предоставлена возможность в течение шести месяцев подать кассационную жалобу. Ему разъяснили порядок обращения и напомнили о праве подать ходатайство, однако это не было сделано.

Стрельба в гимназии № 75, которую устроил Галявиев, произошла в Казани 11 мая 2021 года. Погибли девять человек, в том числе семь школьников. Пострадали более 20 человек. Потерпевшими по уголовному делу признали свыше 600 граждан.

«РИА Новости» раскрыло показания осужденного стрелка из Казани Галявиева
Общество
Ильназ Галявиев

Экспертиза признала стрелка вменяемым и способным нести ответственность за поступки, позже он полностью признал вину. Верховный суд Татарстана в апреле 2023 года приговорил Галявиева к пожизненному лишению свободы в исправительной колонии особого режима. Он отбывает наказание в ИК № 6, известной под названием «Черный дельфин» в городе Соль-Илецке Оренбургской области, где содержат наиболее опасных преступников.

В начале 2025-го стало известно, что через судебных приставов с Галявиева намерены взыскать свыше 20 млн руб. Большая часть суммы — компенсация морального вреда. Также среди выплат — 1,4 млн руб., которые осужденный должен выплатить исполкому Казани в качестве компенсации причиненного ущерба.

WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа

Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти

WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси

Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»

Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину

Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине

