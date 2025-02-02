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Стрельба в школе в Казани ,  
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«РИА Новости» раскрыло показания осужденного стрелка из Казани Галявиева

«РИА Новости»: стрелок из Казани Галявиев рассчитывал разрушить школу взрывом
Сюжет
Стрельба в школе в Казани
Ильназ Галявиев
Ильназ Галявиев (Фото: Максим Богодвид / РИА Новости)

Приговоренный к пожизненному лишению свободы за нападение на школу в Казани в 2021 году Ильназ Галявиев предполагал, что его самодельное взрывное устройство полностью разрушит школу, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на постановление суда.

В документах содержатся показания заключенного, которые он дал в ходе предварительного расследования, — их огласили на одном из судебных заседаний по делу.

Галявиев, по его словам, рассчитывал, что взрыв от изготовленного им взрывного устройства будет достаточно мощным, чтобы разрушить здание гимназии полностью.

Самодельную бомбу стрелок установил и взорвал на первом этаже гимназии, а после поднялся на другие этажи, где стрелял в учеников и преподавателей. Установленное им устройство разрушило часть помещений.

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Ильназ Галявиев

Галявиев устроил стрельбу в казанской гимназии № 175 в мае 2021 года. В результате погибли семь школьников и две учительницы: 26-летняя преподаватель английского языка Эльвира Игнатьева и 55-летняя учительница начальных классов Венера Айзатова. Ранения получили еще 23 человека.

После задержания Галявиев признал вину и заявил об отсутствии у него тяжелых заболеваний. Верховный суд Татарстана в 2023 году приговорил его к пожизненному сроку в исправительной колонии особого режима. Стрелок отбывает наказание в «Черном дельфине».

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Теги
Казань стрельба в школе Татарстан


 

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