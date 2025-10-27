 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Мать с дочерьми арестовали по делу о краже денег у военных в Шереметьево

«РИА Новости»: мать с дочками арестовали по делу о попрошайках в Шереметьево
Фото: Илья Московец / URA.RU / Global Look Press
Фото: Илья Московец / URA.RU / Global Look Press

Две сестры и их мать арестованы по делу о хищении денег у участников военной операции в аэропорту Шереметьево, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник. Подозреваемые были «попрошайками» и обманывали военных, само дело расследуется с осени прошлого года.

«Арестованы две сестры и их мать, входивших в организованное преступное сообщество. Они содержатся в одном из столичных СИЗО», — сказал собеседник агентства.

Сначала им вменяли только обвинения в мошенничестве, а затем добавили ст. 210 УК РФ — «Организация преступного сообщества или участие в нем».

По данному делу проходят более 30 человек, среди которых предполагаемый организатор преступной схемы Алексей Кабочкин. Сам он арестован и попросился на военную операцию.

По делу о хищении средств у военных арестовали главу Лобненского ОПС
Политика
Фото:Илья Московец / URA.ru / Global Look Press

В ОПГ входили в том числе сотрудники правоохранительных органов. Они намеренно выбирали военных в качестве жертв. Один из пострадавших рассказал, что в аэропорту к нему подошла девушка, которая рассказала об опоздании на рейс и попросила 15 тыс. руб. на билет, пообещав вернуть долг, когда доберется до дома, но в итоге пропала.

Среди других эпизодов мошенничества — многократное завышение стоимости такси после завершения поездки, а также спаивание военных с последующим хищением денег с их банковских карт.

Читайте РБК в Telegram.

WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа

Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти

WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси

Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»

Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину

Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Валерия Доброва
Шереметьево военные мошенники
Материалы по теме
В деле о хищении средств у военных появились семь новых фигурантов
Общество
По делу о хищении средств у военных арестовали главу Лобненского ОПС
Политика
«РИА Новости» узнало об аресте обманывавших военных «попрошаек»
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 октября
EUR ЦБ: 94,08 (-0,31) Инвестиции, 24 окт, 18:16 Курс доллара на 25 октября
USD ЦБ: 80,97 (-0,3) Инвестиции, 24 окт, 18:16
Эксперты оценили снижение цен на аренду жилья в центре Москвы Недвижимость, 09:16
Смерть на работе. Почему офисные сотрудники стареют быстрее других людей Образование, 09:09
Три ошибки при внедрении CRM, которые съедают бюджетПодписка на РБК, 09:09
Москва полна загадочных историй. Городской квест РБК и ГАЛС, 09:01
В Калининграде начнут маркировать янтарьПодписка на РБК, 09:00
Мать с дочерьми арестовали по делу о краже денег у военных в Шереметьево Общество, 08:57
Yle сообщил о штрафах туристам в Финляндии за фото у границы с Россией Политика, 08:52
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Выбираем маркировку для товара: как не переплатить и избежать простоевПодписка на РБК, 08:47
Что такое IPO и зачем компании выходить на Московскую биржу #всенабиржу!, 08:30
В Петербурге пытались похитить футболиста сборной России и зятя депутата Общество, 08:29
Самую яркую комету этого года засняли над Россией. Видео Общество, 08:27
Сколько платили специалистам отделов закупок в сентябре 2025 годаПодписка на РБК, 08:25
Евросоюз остался крупнейшим покупателем российского СПГ на фоне санкций Экономика, 08:18
Senior-разработчики без переплат: что предложить вместо высокой зарплатыПодписка на РБК, 08:05