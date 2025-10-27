«РИА Новости»: мать с дочками арестовали по делу о попрошайках в Шереметьево

Мать с дочерьми арестовали по делу о краже денег у военных в Шереметьево

Фото: Илья Московец / URA.RU / Global Look Press

Две сестры и их мать арестованы по делу о хищении денег у участников военной операции в аэропорту Шереметьево, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник. Подозреваемые были «попрошайками» и обманывали военных, само дело расследуется с осени прошлого года.

«Арестованы две сестры и их мать, входивших в организованное преступное сообщество. Они содержатся в одном из столичных СИЗО», — сказал собеседник агентства.

Сначала им вменяли только обвинения в мошенничестве, а затем добавили ст. 210 УК РФ — «Организация преступного сообщества или участие в нем».

По данному делу проходят более 30 человек, среди которых предполагаемый организатор преступной схемы Алексей Кабочкин. Сам он арестован и попросился на военную операцию.

В ОПГ входили в том числе сотрудники правоохранительных органов. Они намеренно выбирали военных в качестве жертв. Один из пострадавших рассказал, что в аэропорту к нему подошла девушка, которая рассказала об опоздании на рейс и попросила 15 тыс. руб. на билет, пообещав вернуть долг, когда доберется до дома, но в итоге пропала.

Среди других эпизодов мошенничества — многократное завышение стоимости такси после завершения поездки, а также спаивание военных с последующим хищением денег с их банковских карт.