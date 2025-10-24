По делу о хищении средств у военных арестовали главу Лобненского ОПС

ТАСС: главу Лобненского ОПС арестовали по делу о хищении у бойцов в Шереметьево

Фото: Илья Московец / URA.ru / Global Look Press

По делу о хищении средств у бойцов, возвращавшихся из зоны военной операции, арестовали Владимира Бардина, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Как уточняет агентство, Бардин является главой Лобненского организованного преступного сообщества, основанного его отцом Игорем Бардиным в 90-е годы.

«Удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования. Владимир Бардин отправлен СИЗО по обвинению в участии в преступном сообществе, которое занималось похищением денежных средств у военнослужащих в аэропорту Шереметьево», — передает агентство слова собеседника.

Решение об аресте вынес Басманный районный суд Москвы. Согласно картотеке, судебное заседание прошло 22 октября. Бардину вменили участие в преступном сообществе — ч. 2 ст. 210 Уголовного кодекса. Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок от семи до десяти лет.

Ранее в рамках этого же дела были арестованы более 30 человек. Как утверждают следователи, организаторами преступной схемы являются Алексей Кабочкин, Дмитрий Боглаев и Игорь Русин.

Информация о деятельности преступной группы, которая обманывала военных в аэропорту, поступила в органы еще в октябре 2024 года. Основной схемой мошенничества было предложение услуг такси по завышенным ценам. Как указано в материалах дела, изначально называлась адекватная сумма (1–2 тыс. руб.), но по окончании поездки она увеличивалась в десятки раз — до 40–122 тыс. руб. При отказе оплатить жертвам угрожали физической расправой, считают следователи. Также следствие установило, что некоторым военнослужащим предлагали выпить алкоголь, после чего похищали у них деньги через терминал.

К преступной схеме были причастны двое полицейских патрульно-постовой службы линейного управления МВД в Шереметьево, которые помогали таксистам находить жертв. Еще один полицейский, оперуполномоченный полиции аэропорта, позже отказывал потерпевшим в возбуждении уголовных дел.