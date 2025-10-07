 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

«РИА Новости» узнало об аресте обманывавших военных «попрошаек»

«РИА Новости»: задержана группа мошенников, обманывавшая военных в Шереметьево
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Полиция арестовала действовавшую в Шереметьево группу «попрошаек» по делу о хищении средств у участников военной операции, сообщает «РИА Новости». Они обманывали военных, прося у них деньги на покупку авиабилетов, но средства забирали себе. Дело расследуется с осени 2024-го.

«Половину из них уже арестовали, другие по каким-то причинам ушли от ответственности», — сказал источник агентства.

Как уточняет «РИА Новости», всего в ОПГ входили 30 человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов. Они намеренно выбирали участников СВО в качестве жертв. Один из пострадавших рассказал, что в аэропорту к нему подошла девушка, которая рассказала об опоздании на рейс и попросила 15 тыс. руб. на билет, пообещав вернуть долг, когда доберется до дома, но в итоге пропала.

Мошенница выдала себя за племянницу Шойгу и украла свыше 100 млн руб.
Общество
Фото:Justin Adam Lee / Shutterstock

Среди других эпизодов мошенничества — завышение стоимости такси. Мошенники подыскивали в аэропорту бойцов, предлагая их подвезти за обычную сумму. По окончанию поездки с военных требовали в десятки раз больше денег.

Информация о деятельности преступной группы, которая обманывала военных в аэропорту, поступила в органы еще в октябре 2024 года — бойцов встречали в Шереметьево и приглашали выпить. В состоянии алкогольного опьянения им предлагали воспользоваться такси по многократно завышенной цене, в некоторых случаях у военных похищали деньги с банковских карт.

В организации преступного сообщества обвиняют Алексея Кабочкина. Один из фигурантов рассказал, что Кабочкин не участвовал в хищениях у военнослужащих, а напротив — наказывал таксистов за обман участников военной операции и добивался возмещения ущерба. Он попросился на военную операцию.

