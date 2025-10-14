Депутаты подготовили законопроект об удвоении социальных пенсий

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В Госдуму внесут законопроект о двукратном увеличении социальных пенсий, сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

Проект подготовила группа депутатов во главе с руководителем партии «Справедливая Россия» Сергеем Мироновым.

В частности, предлагается увеличить выплаты с 5034 до 10 068 руб. для мужчин 70 лет и женщин 65 лет, инвалидов II группы и детей, потерявших одного из родителей. Для инвалидов с детства I группы и детей-инвалидов — с 12 082 до 24 164 руб., для инвалидов I группы, инвалидов с детства II группы и сирот — с 10 068 до 20 137 руб., а для инвалидов III группы — с 4279 до 8558 руб.

Когда проект направят в Госдуму, агентство не уточнило.

Ранее группа депутатов во главе с Мироновым и председателем комитета Госдумы по защите конкуренции Валерием Гартунгом направили в правительство законопроект о перерасчете пенсий с 2016 по 2024 год для работающих пенсионеров.

В проекте предлагают выплатить недополученную сумму страховых пенсий за период с 1 января 2016 по 31 декабря 2024 года.