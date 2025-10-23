Соцфонд: средняя пенсия по старости в России превысит 27 тыс. руб. в 2026 году

Средняя пенсия по старости в России превысит 27 тыс. руб. в 2026 году

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Средний размер страховой пенсии по старости в России составит более 27 тыс. руб. после индексации на 7,6% с 1 января 2026 года. Об этом заявил председатель Социального фонда России Сергей Чирков.

Страховые пенсии будут проиндексированы для 38 млн россиян. В результате средний размер страховой пенсии по старости будет на 1,9 тыс. руб. больше по сравнению с 2025 годом. На выплату страховых пенсий в следующем году планируется направить почти 11,9 трлн руб. Еще 904 млрд руб. будет выделено на государственные пенсии.

Общий объем расходов Соцфонда в 2026 году составит 18,7 трлн руб., что на 10,3% превышает показатели текущего года. В бюджете также предусмотрены средства на социальные пенсии для 3,5 млн граждан, которые будут увеличены на 6,8%, региональные социальные доплаты для 1,4 млн пенсионеров и перерасчет пенсий многодетным матерям. Более 470 тыс. женщин получат увеличение пенсии в среднем почти на 2 тыс. руб.

Госдума одобрила проект бюджета в первом чтении. Как заявил Сергей Чирков, все социальные обязательства перед гражданами будут выполнены в полном объеме.

Ранее пенсионерам напомнили о необходимости своевременно уведомлять Соцфонд об изменениях в своих данных, чтобы избежать ошибок в выплатах. Сообщать нужно о смене места жительства, трудоустройстве или увольнении, поскольку это влияет на размер региональных и социальных доплат, пояснила председатель Социал-демократического союза женщин России (СДСЖР) Ольга Епифанова.