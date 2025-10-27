Аэропорт Оренбурга приостановил полеты

Аэропорт Оренбурга временно закрыли для полетов, сообщил в телеграм-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он уточнил, что ограничения необходимы для ограничения безопасности полетов.

О введенных мерах стало известно в 04:18 мск.

Запрет на полеты в российских аэропортах периодически вводят на фоне атак беспилотников.

На момент публикации ограничения действуют в аэропортах Саратова, Самары и Калуги. Аналогичные меры этой ночью вводились в авиагавани Волгограда, а также в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский, к моменту публикации ограничения в них сняли.

С полуночи на подлете к Москве силы ПВО перехватили и уничтожили 30 дронов ВСУ, сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

На территории Орловской области в полночь объявляли ракетную опасность, через три часа ее отменили.