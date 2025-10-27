 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Аэропорт Оренбурга приостановил полеты

Сюжет
Военная операция на Украине

Аэропорт Оренбурга временно закрыли для полетов, сообщил в телеграм-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он уточнил, что ограничения необходимы для ограничения безопасности полетов. 

О введенных мерах стало известно в 04:18 мск.

Запрет на полеты в российских аэропортах периодически вводят на фоне атак беспилотников.

На момент публикации ограничения действуют в аэропортах Саратова, Самары и Калуги. Аналогичные меры этой ночью вводились в авиагавани Волгограда, а также в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский, к моменту публикации ограничения в них сняли.

Аэропорты Домодедово и Жуковский возобновили прием и отправку рейсов
Общество

С полуночи на подлете к Москве силы ПВО перехватили и уничтожили 30 дронов ВСУ, сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

На территории Орловской области в полночь объявляли ракетную опасность, через три часа ее отменили.

