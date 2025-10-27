Аэропорты Домодедово и Жуковский возобновили прием и отправку рейсов

Аэропорты Домодедово и Жуковский отменили ограничения на прием и отправку рейсов, сообщил в телеграм-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он подчеркнул, что ограничения были введены для обеспечения безопасности полетов. Меры действовали около двух с половиной часов, их отменили в 4:03 мск.

За это время на запасные аэродромы ушли три рейса, направлявшихся в Домодедово, и один, следовавший в Жуковский, уточнили в Росавиации.

Запрет на полеты в российских аэропортах периодически вводят на фоне атак беспилотников.

С полуночи на подлете к столице перехватили и уничтожили 30 беспилотников, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

На момент публикации действуют ограничения на полеты в аэропортах Саратова, Калуги и Самары.