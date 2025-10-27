Собянин сообщил о 29-м за ночь сбитом дроне, летевшем на Москву
Силы ПВО сбили еще один беспилотник, летевший на Москву, заявил столичный мэр Сергей Собянин в телеграм-канале.
«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — добавил он.
Согласно сообщениям Собянина, это 29-й сбитый на подлете к столице беспилотник с полуночи и 8-й за последний час.
В аэропортах Домодедово и Жуковский на фоне атаки дронов действуют ограничения на полеты.
Читайте РБК в Telegram.
WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа
Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти
WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси
Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»
Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину
Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов