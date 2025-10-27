Собянин сообщил о 29-м за ночь сбитом дроне, летевшем на Москву

Силы ПВО сбили еще один беспилотник, летевший на Москву, заявил столичный мэр Сергей Собянин в телеграм-канале.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — добавил он.

Согласно сообщениям Собянина, это 29-й сбитый на подлете к столице беспилотник с полуночи и 8-й за последний час.

В аэропортах Домодедово и Жуковский на фоне атаки дронов действуют ограничения на полеты.