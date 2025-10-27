 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

В аэропорту Волгограда сняли ограничения на полеты

Сюжет
Военная операция на Украине

Ранее введенные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Волгограда сняты, сообщил в телеграм-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Меры для обеспечения безопасности полетов действовали чуть более трех часов — с 23:19 до 02:31 мск.

На подлете к Москве за ночь сбили более 25 беспилотников
Политика

В ночь на 27 октября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в общей сложности о 28-ми сбитых с полуночи дронах (актуально на момент публикации). На фоне атак беспилотников столичные аэропорты Домодедово и Жуковский временно закрыли для приема и отправки рейсов.

Текущей ночью также приостановили полеты воздушные гавани Саратова и Калуги, на момент публикации ограничения все еще действуют.

WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа

Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти

WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси

Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»

Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину

Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине

