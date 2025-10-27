В аэропорту Волгограда сняли ограничения на полеты

Ранее введенные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Волгограда сняты, сообщил в телеграм-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Меры для обеспечения безопасности полетов действовали чуть более трех часов — с 23:19 до 02:31 мск.

В ночь на 27 октября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в общей сложности о 28-ми сбитых с полуночи дронах (актуально на момент публикации). На фоне атак беспилотников столичные аэропорты Домодедово и Жуковский временно закрыли для приема и отправки рейсов.

Текущей ночью также приостановили полеты воздушные гавани Саратова и Калуги, на момент публикации ограничения все еще действуют.