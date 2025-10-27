На подлете к Москве сбили 11-й за ночь дрон

Уничтожен еще один беспилотник, летевший в сторону Москвы, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — добавил он.

С полуночи Собянин сообщил в общей сложности об одиннадцати сбитых дронах. На этом фоне аэропорты Домодедово и Жуковский приостановили прием и отправку рейсов.

За 26 октября на подлете к Москве сбили шесть беспилотников.