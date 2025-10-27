 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Атаки беспилотников на Москву⁠,
0

На подлете к Москве сбили 11-й за ночь дрон

Сюжет
Атаки беспилотников на Москву

Уничтожен еще один беспилотник, летевший в сторону Москвы, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — добавил он.

Число сбитых на подлете к Москве дронов за ночь достигло десяти
Политика

С полуночи Собянин сообщил в общей сложности об одиннадцати сбитых дронах. На этом фоне аэропорты Домодедово и Жуковский приостановили прием и отправку рейсов.

За 26 октября на подлете к Москве сбили шесть беспилотников.

Читайте РБК в Telegram.

WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа

Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти

WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси

Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»

Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину

Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Полина Мартынова Полина Мартынова
Сергей Собянин атака дронов
Сергей Собянин фото
Сергей Собянин
политик, Мэр Москвы
21 июня 1958 года
Материалы по теме
Число сбитых на подлете к Москве дронов за ночь достигло десяти
Политика
На подлете к Москве вновь сбили беспилотник
Политика
Число сбитых на подлете к Москве беспилотников за ночь выросло до пяти
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 октября
EUR ЦБ: 94,08 (-0,31) Инвестиции, 24 окт, 18:16 Курс доллара на 25 октября
USD ЦБ: 80,97 (-0,3) Инвестиции, 24 окт, 18:16
Число сбитых на подлете к Москве дронов приблизилось к 30 Политика, 03:06
Литва снова закрыла аэропорт Вильнюса из-за шаров с контрабандой Политика, 03:00
На подлете к Москве за ночь сбили более 25 беспилотников Политика, 02:50
Число сбитых на подлете к Москве за ночь дронов превысило 20 Политика, 02:34
Любим, но не вредим: как следить за весом питомцев РБК х Четыре Лапы, 02:31
После ударов дронов в Донецке загорелись два жилых дома Политика, 02:31
На подлете к Москве уничтожили 18-й за ночь беспилотник Политика, 02:27
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Число сбитых вблизи Москвы за ночь дронов выросло до 17 Политика, 02:12
На подлете к Москве сбили 11-й за ночь дрон Политика, 02:06
Минфин США предупредил о риске задержки зарплаты военным из-за шатдауна Политика, 02:03
Домодедово и Жуковский закрыли для полетов на фоне атаки дронов на Москву Политика, 01:41
Число сбитых на подлете к Москве дронов за ночь достигло десяти Политика, 01:38
В России началась шестидневная рабочая неделя Общество, 01:32
Третий российский аэропорт приостановил полеты Общество, 01:15