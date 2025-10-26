 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Еще один российский аэропорт закрыли для полетов

Аэропорт Волгограда закрыли для полетов
Сюжет
Военная операция на Украине

Аэропорт Волгограда приостановил прием и отправку рейсов, сообщил в телеграм-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он уточнил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

О введенных мерах объявили в 23:19 мск.

Запрет на полеты в российских аэропортах периодически вводят на фоне атак беспилотников.

Аналогичные меры с 20:35 мск действуют в аэропорту Калуги (Грабцево).

Над Тульской областью сбили восемь дронов
Политика

Вечером в воскресенье, 26 октября, над Боровским и Малоярославецким муниципальными округами Калужской области и на окраине города уничтожили три дрона.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет.

WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа

Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти

WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси

Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»

Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину

Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине

