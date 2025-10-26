Еще один российский аэропорт закрыли для полетов

Аэропорт Волгограда приостановил прием и отправку рейсов, сообщил в телеграм-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он уточнил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

О введенных мерах объявили в 23:19 мск.

Запрет на полеты в российских аэропортах периодически вводят на фоне атак беспилотников.

Аналогичные меры с 20:35 мск действуют в аэропорту Калуги (Грабцево).

Вечером в воскресенье, 26 октября, над Боровским и Малоярославецким муниципальными округами Калужской области и на окраине города уничтожили три дрона.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет.