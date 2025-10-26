 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Над окраиной Калуги сбили беспилотник

Сюжет
Военная операция на Украине

Над двумя округами Калужской области и на окраине Калуги сбили три беспилотника, сообщил в телеграм-канале губернатор региона Владислав Шапша.

«Cилами ПВО уничтожены 3 БПЛА над территориями Боровского, Малоярославецкого муниципальных округов и на окраине города Калуги», — уточнил Шапша.

Предварительно, пострадавших и повреждений на земле нет, добавил глава региона.

С начала военной операции российские регионы регулярно подвергаются атаке беспилотников.

В Обнинске Калужской области в районе одного из домов обнаружили дрон
Политика
Фото:Владимир Федоренко / РИА Новости

На фоне атак дронов примерно за два с половиной часа до этого в аэропорту Калуги (Грабцево) второй раз за день приостановили полеты. Предыдущие ограничения действовали с 15:53 мск до 18:05 мск.

Днем 26 октября ПВО сбили три беспилотника над территориями Ульяновского, Сухиничского и Жуковского муниципальных округов Калужской области. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры не было.

Авторы
Теги
Плугина Ирина
Калуга Владислав Шапша беспилотники ПВО
