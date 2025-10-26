Над окраиной Калуги сбили беспилотник
Над двумя округами Калужской области и на окраине Калуги сбили три беспилотника, сообщил в телеграм-канале губернатор региона Владислав Шапша.
«Cилами ПВО уничтожены 3 БПЛА над территориями Боровского, Малоярославецкого муниципальных округов и на окраине города Калуги», — уточнил Шапша.
Предварительно, пострадавших и повреждений на земле нет, добавил глава региона.
С начала военной операции российские регионы регулярно подвергаются атаке беспилотников.
На фоне атак дронов примерно за два с половиной часа до этого в аэропорту Калуги (Грабцево) второй раз за день приостановили полеты. Предыдущие ограничения действовали с 15:53 мск до 18:05 мск.
Днем 26 октября ПВО сбили три беспилотника над территориями Ульяновского, Сухиничского и Жуковского муниципальных округов Калужской области. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры не было.
