 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

В Обнинске Калужской области в районе одного из домов обнаружили дрон

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

В Обнинске Калужской области в районе одного из домов, находящихся на улице Курчатова, обнаружили беспилотник, сообщил врио мэра Стефан Перевалов в своем телеграм-канале.

Он отметил, что обошлось без пострадавших и призвал жителей сохранять спокойствие и не публиковать фото и видео оперативных мероприятий.

Как выглядит место удара дрона по жилому дому в Красногорске. Фото
Политика

В ночь на 25 октября над Калужской областью сбили 12 дронов.

Ранее беспилотник залетел в одну из квартир многоэтажного жилого дома в Красногорске. Пострадали пять человек, в том числе ребенок, четверо из них доставлены в больницы. Из здания были эвакуированы 70 человек.

Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vdv_volkov / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vdv_volkov / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vdv_volkov / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vdv_volkov / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vdv_volkov / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vdv_volkov / Telegram

Читайте РБК в Telegram.

WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа

Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти

WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси

Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»

Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину

Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Александра Озерова
Обнинск Калужская область беспилотники дрон БПЛА
Материалы по теме
Беспилотники сбили над Калужской и Смоленской областями
Политика
В России разработали сценарии применения дрона «Судного дня»
Общество
Удар ВСУ повредил плотину Белгородского водохранилища
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 октября
EUR ЦБ: 94,08 (-0,31) Инвестиции, 24 окт, 18:16 Курс доллара на 25 октября
USD ЦБ: 80,97 (-0,3) Инвестиции, 24 окт, 18:16
Избыток чувств (и веса): что на самом деле нужно домашнему животному РБК х Четыре Лапы, 19:00
В Архангельской области ограничили работу мобильного интернета Политика, 18:59
«Справедливая Россия» получила новое название и задачу стать второй Политика, 18:56
Роль системных интеграторов в цифровизации бизнеса в России. Исследование РБК х Ростелеком, 18:45
В Обнинске Калужской области в районе одного из домов обнаружили дрон Политика, 18:38
Истина в стекле: как выбрать винные бокалы РБК и СберПервый, 18:38
«Ростов» упустил победу в концовке матча с махачкалинским «Динамо» Спорт, 18:31
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Зачем люди покупают искусство. Монологи коллекционеров и художников РБК и СберПервый, 18:30
Трамп заверил, что не планирует назвать бальный зал своим именем Политика, 18:20
Отец Илона Маска посетил матч КХЛ в Казани Спорт, 18:15
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 18:12
Умер озвучивавший Де Ниро и Энтони Хопкинса актер дубляжа Золотницкий Общество, 18:00
Тайна трех домов. Квест с приключениями РБК и ГАЛС, 17:59
МВД пообещало выдворить мигрантов, участвовавших в драке в Коммунарке Общество, 17:46