В Обнинске Калужской области в районе одного из домов обнаружили дрон

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

В Обнинске Калужской области в районе одного из домов, находящихся на улице Курчатова, обнаружили беспилотник, сообщил врио мэра Стефан Перевалов в своем телеграм-канале.

Он отметил, что обошлось без пострадавших и призвал жителей сохранять спокойствие и не публиковать фото и видео оперативных мероприятий.

В ночь на 25 октября над Калужской областью сбили 12 дронов.

Ранее беспилотник залетел в одну из квартир многоэтажного жилого дома в Красногорске. Пострадали пять человек, в том числе ребенок, четверо из них доставлены в больницы. Из здания были эвакуированы 70 человек.

