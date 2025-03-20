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Депздрав Москвы заявил о пройденном пике заболеваемости ОРВИ

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Новости Москвы
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В Москве пройден пик заболеваемости гриппом, ОРВИ и ковидом. Об этом сообщила агентству городских новостей «Москва» пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

«В настоящее время эпидемиологическая ситуация в городе находится под контролем и пик заболеваемости уже пройден. Наблюдается уверенная тенденция к снижению заболеваемости среди взрослых и детей», — говорится в сообщении. Там добавили, что за последнюю неделю зафиксировано снижение доли госпитализированных от общего числа заболевших: среди детей — почти на 10%, а среди взрослых — на 2,4%. Это свидетельствует о легком течении болезней.

Показатель выявленных случаев заболевания коронавирусом находится на историческом минимуме с января прошлого года, а доля ковида в общей структуре заболеваемости респираторными инфекциями не превышает 1%, добавили в пресс-службе. «Госпитализации пациентов с коронавирусом находятся на минимальном уровне, и на данный момент нет тенденций к росту», — отметили в депздраве. А чтобы больше узнать о циркулирующих штаммах, столичные медики проводят секвенирование генома вирусов.

В целом Россия пока продолжает переживать пик заболеваемости ОРВИ и гриппом: медики фиксируют 1,1 млн случаев в неделю, сообщила 20 марта газета «Известия» со ссылкой на Роспотребнадзор. Так, в нескольких регионах учащиеся школ переведены на дистанционный режим, а классы закрываются на карантин. Снижение заболеваемости в целом по стране ожидается не раньше начала апреля.

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ОРВИ COVID-19 заболеваемость грипп
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