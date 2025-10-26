В Германии полиция ранила уроженца Сибири, грозившего взорвать ресторан

Фото: Friso Gentsch / dpa / Global Look Press

В городе Билефельд на западе Германии полиция ранила мужчину, который угрожал взорвать гранатой китайский ресторан China Garten, передает Bild.

Посетитель, по словам очевидцев, некоторое время сидел за столиком, требовал алкоголь, а затем заявил, что у него при себе есть взрывное устройство.

В заведении в тот момент находились около 50 человек. Когда полицейские прибыли и попытались окружить ресторан, мужчина направился к ним. После этого по нему открыли огонь — две пули попали в колено.

По информации издания, задержанный — уроженец Сибири, живущий в Билефельде. Ранее его судили за нарушение закона об оружии. По данным следствия, мужчина страдает психическими расстройствами.

При обыске у мужчины обнаружили нож и бутылку водки.

В июне в немецком Мюнхене 30-летняя женщина напала с ножом на прохожих — она ранила двух человек.

Инцидент произошел в районе станции метрополитена «Терезиенвизе». Женщина сначала ранила 56-летнего мужчину, а затем 25-летнюю девушку, они получили «легкие ранения».

Полиция выстрелила в нападавшую из табельного оружия на углу улиц Санкт-Паульс-Платц и Бавариаринг. Она скончалась от полученных травм в больнице.