 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Германии полиция ранила уроженца Сибири, грозившего взорвать ресторан

Фото: Friso Gentsch / dpa / Global Look Press
Фото: Friso Gentsch / dpa / Global Look Press

В городе Билефельд на западе Германии полиция ранила мужчину, который угрожал взорвать гранатой китайский ресторан China Garten, передает Bild.

Посетитель, по словам очевидцев, некоторое время сидел за столиком, требовал алкоголь, а затем заявил, что у него при себе есть взрывное устройство.

В заведении в тот момент находились около 50 человек. Когда полицейские прибыли и попытались окружить ресторан, мужчина направился к ним. После этого по нему открыли огонь — две пули попали в колено.

Четырех полицейских ранили при нападении на посольство США в Колумбии
Политика

По информации издания, задержанный — уроженец Сибири, живущий в Билефельде. Ранее его судили за нарушение закона об оружии. По данным следствия, мужчина страдает психическими расстройствами.

При обыске у мужчины обнаружили нож и бутылку водки.

В июне в немецком Мюнхене 30-летняя женщина напала с ножом на прохожих — она ранила двух человек.

Инцидент произошел в районе станции метрополитена «Терезиенвизе». Женщина сначала ранила 56-летнего мужчину, а затем 25-летнюю девушку, они получили «легкие ранения».

Полиция выстрелила в нападавшую из табельного оружия на углу улиц Санкт-Паульс-Платц и Бавариаринг. Она скончалась от полученных травм в больнице.

Читайте РБК в Telegram.

WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа

Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти

WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси

Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»

Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину

Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Полина Минаева
Германия взрыв граната полиция
Материалы по теме
В Германии неизвестные напали с ножом на новоизбранного мэра
Политика
При нападении с ножом на синагогу в Манчестере пострадали четыре человека
Общество
Под Киевом мужчина бросил в полицейских гранату, ранив пятерых
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 октября
EUR ЦБ: 94,08 (-0,31) Инвестиции, 24 окт, 18:16 Курс доллара на 25 октября
USD ЦБ: 80,97 (-0,3) Инвестиции, 24 окт, 18:16
Лавров связал призывы к прекращению огня с желанием Киева выиграть время Политика, 19:32
Лавров ответил на вопрос о «тайном посыле» свитера с «СССР» на Аляске Политика, 19:32
МИД назвал «радикальную перемену» в позиции США по Украине Политика, 19:31
Лавров раскрыл, от кого зависит проведение саммита в Будапеште Политика, 19:30
Как банки из кредиторов превратились в партнеров по развитию бизнеса Отрасли, 19:28
Игры больше не игрушки: пора ли брендам в виртуальный мир Тренды, 19:28
Как получить максимальный доход от инвестиций в квартиру РБК и ПИК, 19:23
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Медведев поздравил «друзей России» с успешным испытанием «Буревестника» Политика, 19:17
В Великобритании предложили поделиться ядерным оружием с Германией Политика, 19:11
В Германии полиция ранила уроженца Сибири, грозившего взорвать ресторан Общество, 19:02
«Манчестер Сити» проиграл «Астон Вилле» после отмены гола на 90-й минуте Спорт, 19:02
Избыток чувств (и веса): что на самом деле нужно домашнему животному РБК х Четыре Лапы, 19:00
Общепит в России в 2025-м: регионы растут, конкуренция становится жестче Радио РБК, 19:00
Роль системных интеграторов в цифровизации бизнеса в России. Исследование РБК х Ростелеком, 18:45