Четырех полицейских ранили при нападении на посольство США в Колумбии

Участники акции протеста в Боготе в Колумбии напали на американское посольство с луками и стрелами, а также взрывчатыми и зажигательными веществами, передает Infobae.

По данным колумбийской полиции, столкновения произошли у здания посольства. Некоторые из участников были в масках и применяли взрывпакеты и бутылки с зажигательной смесью, а также бросали камни. В результате ранены четверо полицейских.

«Я приказал проявить максимум осторожности с посольством США в Боготе. Плохо, что после достижения соглашения с «Конгрессом народов» о снятии блокад более радикальная группа атаковала полицию, охраняющую посольство, — несколько молодых людей были ранены стрелами. Посольство было защищено, как я и обещал. Колумбия выполняет международные договоры», — написал президент Колумбии Густаво Петро в своем блоге в соцсети X.

В Татарстане полицейские открыли стрельбу по напавшей на них женщине
Общество
Фото:Сергей Лантюхов / NEWS.ru / Global Look Press

Министр обороны Колумбии Педро Санчес охарактеризовал произошедшее не как «демонстрацию», а как «покушение на убийство». «Колумбийское государство не терпит и не будет терпеть подобных нападений на сотрудников правоохранительных органов. Любой, кто нападает на военнослужащего или полицейского, нападает на государственный институт, нападает на государство. Виновные в этих преступлениях будут пойманы», — заявил министр обороны.

Мэр Боготы Карлос Фернандо Галан в свою очередь сообщил, что дал указание полиции вмешаться в ситуацию вблизи посольства США. Он пообещал, что передаст дело в международные органы, в том числе в представительство ООН.

