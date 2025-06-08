В Мюнхене женщина ранила ножом двух прохожих
В немецком городе Мюнхене 30-летняя женщина напала с ножом на прохожих, она ранила двоих человек, сообщает Bild. О нападении также пишет Spiegel.
Инцидент произошел вечером в субботу, 7 июня, в районе станции метрополитена Терезиенвизе. Женщина сначала ранила 56-летнего мужчину, а затем 25-летнюю девушку, они получили «легкие ранения». Полиция выстрелила в нападавшую из табельного оружия на углу улиц Санкт-Паульс-Платц и Бавариаринг. Она скончалась от полученных травм в больнице.
На месте происшествия работают правоохранительные органы, полиция оцепила территорию. Bild пишет, что женщина, предположительна, была психически неуравновешенна.
В конце мая на главном вокзале Гамбурга как минимум 12 человек пострадали после нападения с ножом. NDR со ссылкой на полицию тогда сообщил, что нападавший действовал в одиночку, его арестовали. По данным Bild, полиция арестовала женщину, при этом издание не уточняет, какое отношение она имеет к нападению.
По данным Spiegel, по меньшей мере трое пострадавших находятся в критическом состоянии, еще трое получили серьезные травмы, шесть человек получили легкие ранения.
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