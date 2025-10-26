Володин заявил, что «Буревестник» укрепит идею равной безопасности в мире
Аналогов крылатой ракеты «Буревестник» нет, это оружие позволит повысить обороноспособность России, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в телеграм-канале.
«Это оружие, равного которому в мире нет. «Буревестник» позволит повысить обороноспособность нашей страны, защиту ее суверенитета, а также будет способствовать соблюдению принципа равной и неделимой безопасности в мире», — написал Володин.
На этой неделе, 21 октября, российские военные испытали крылатую ракету «Буревестник» на ядерной энергоустановке. Об успешных испытаниях президенту Владимиру Путину сообщил 26 октября глава Генштаба Валерий Герасимов.
Создание крылатой ракеты 9М730 «Буревестник» Путин анонсировал в 2018 году. По его словам, в ее корпусе содержится малогабаритная ядерная установка.
Президент отметил, что радиус действия ракеты не ограничен, а траектория полета может быть «непредсказуемой», что делает ее неуязвимой «как для всех существующих, так и для перспективных систем ПРО и ПВО».
Читайте РБК в Telegram.
WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа
Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти
WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси
Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»
Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину
Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов