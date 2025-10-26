Володин заявил, что «Буревестник» укрепит идею равной безопасности в мире

Вячеслав Володин (Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press)

Аналогов крылатой ракеты «Буревестник» нет, это оружие позволит повысить обороноспособность России, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в телеграм-канале.

«Это оружие, равного которому в мире нет. «Буревестник» позволит повысить обороноспособность нашей страны, защиту ее суверенитета, а также будет способствовать соблюдению принципа равной и неделимой безопасности в мире», — написал Володин.

На этой неделе, 21 октября, российские военные испытали крылатую ракету «Буревестник» на ядерной энергоустановке. Об успешных испытаниях президенту Владимиру Путину сообщил 26 октября глава Генштаба Валерий Герасимов.

Создание крылатой ракеты 9М730 «Буревестник» Путин анонсировал в 2018 году. По его словам, в ее корпусе содержится малогабаритная ядерная установка.

Президент отметил, что радиус действия ракеты не ограничен, а траектория полета может быть «непредсказуемой», что делает ее неуязвимой «как для всех существующих, так и для перспективных систем ПРО и ПВО».