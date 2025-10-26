 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
Туск назвал «большое преимущество» России перед Западом

Туск: большое преимущество России перед Западом — это готовность сражаться
Военная операция на Украине
Дональд Туск
Дональд Туск (Фото: Grzegorz Krzyzewski / Fotonews / Global Look Press)

Россия готова сражаться — в этом она имеет преимущество перед Западом, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в интервью The Sunday Times.

«Можем ли мы сказать, что побеждаем? Вовсе нет. У них [России] есть одно большое преимущество перед Западом, и особенно перед Европой: они готовы сражаться. Во время военных конфликтов это абсолютно решающий вопрос», — отметил Туск.

По словам польского премьера, у страны нет шансов победить, если она «не готова сражаться или хотя бы чем-то пожертвовать».

Польский министр выразил надежду на подрыв нефтепровода «Дружба» Украиной
Политика
Фото:Janos Kummer / Getty Images

В октябре глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что украинцы «планируют» воевать еще три года. Он сказал, что этот срок «разумен», и призвал страны Евросоюза сохранять поддержку Киева.

«И мы должны убедить [президента России Владимира] Путина в том, что мы готовы придерживаться этого курса по крайней мере эти три года», — отметил Сикорский.

Российские власти неоднократно заявляли, что именно западные союзники Киева саботируют договоренности по урегулированию и придерживаются планов «воевать до последнего украинца».

Полина Минаева
Дональд Туск Польша Россия Украина
