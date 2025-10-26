 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Чернышов заявил о «бумажном терроре» в отношении учителей

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Объем отчетности учителей в школах достиг критической отметки, в Госдуме готовят срочные предложения в Минпросвещения по радикальному сокращению бюрократии. Об этом заявил вице-спикер нижней палаты парламента Борис Чернышов (ЛДПР) в телеграм-канале.

Политик сослался на исследование, которое провела его аналитическая команда. Эксперты выявили, что объем отчетности в российских школах достиг критической отметки, данные подтверждает каждый второй учитель в стране. Преподаватели каждую неделю выделяют до десяти часов на заполнение формальных документов вместо работы с детьми.

«Это настоящий «бумажный террор», который выжимает из наших учителей все силы», — написал Чернышов, заявив, что учителя из наставников превращаются в «клерков».

Минпросвещения исключило ЕГЭ по «Духовно-нравственной культуре России»
Общество
Фото:Александр Кряжев / РИА Новости

В исследовании, проведенном командой Чернышова, которым тот поделился с «РИА Новости», приняли участие более 3 тыс. педагогов из 75 регионов России. Согласно результатам, от восьми до десяти часов в неделю у учителей уходит на заполнение всевозможных отчетов, планов и справок, организацию внеклассных мероприятий, общение с родителями.

Около половины респондентов заявили, что бюрократическая нагрузка и непрофильная деятельность стала для них основной профессиональной проблемой, что не сравнится даже с вопросом низких зарплат.

Об излишней бюрократизации в российских школах говорило также исследование, которое провели Институт образования НИУ ВШЭ совместно с Рыбаков Фондом и Фондом «Университет детства». Тогда на большое количество отчетов и необходимой для заполнения документации пожаловались 64% опрошенных преподавателей.

Читайте РБК в Telegram.

WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа

Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти

WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси

Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»

Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину

Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Софья Полковникова
Борис Чернышов Госдума учителя
Материалы по теме
В Краснодаре из школы эвакуировали 700 человек из-за пожара. Видео
Общество
В Красногорске арестовали водителя маршрутки, пристававшего к школьнице
Общество
Власти Москвы рассказали о планах послать школьников в Африку
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 октября
EUR ЦБ: 94,08 (-0,31) Инвестиции, 24 окт, 18:16 Курс доллара на 25 октября
USD ЦБ: 80,97 (-0,3) Инвестиции, 24 окт, 18:16
Марк Кондратюк с отрывом 0,14 балла выиграл первый этап Гран-при России Спорт, 16:25
Дмитриев заявил, что США проинформированы об испытаниях «Буревестника» Политика, 16:21
Кухня — главное место в доме. Как переосмыслили советские традиции РБК и Legenda, 16:19
Как малому бизнесу развиваться в условиях турбулентности в 2025 году Радио РБК, 16:16
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения на полеты Политика, 16:07
Степашин заявил о начале третьей мировой войны в гибридном варианте Политика, 16:04
Ягудин усомнился в безоговорочном лидерстве Петросян на мировой арене Спорт, 16:02
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Кличко заявил о самом сложном отопительном сезоне для Украины с 2022 года Политика, 16:01
Дмитриев рассказал, что Россия передала США на переговорах Политика, 15:58
Туск раскрыл мнение Зеленского о том, сколько готова сражаться Украина Политика, 15:48
Что отличает бизнес-центры класса Prime РБК и ГАЛС, 15:47
Космонавт показал, как выглядит самая большая пирамида в мире с МКС Общество, 15:37
В России появился профессиональный праздник в честь работников суда Общество, 15:32
3 стратегии от Мосбиржи для начинающих инвесторов #всенабиржу!, 15:18