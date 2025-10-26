Чернышов заявил о «бумажном терроре» в отношении учителей
Объем отчетности учителей в школах достиг критической отметки, в Госдуме готовят срочные предложения в Минпросвещения по радикальному сокращению бюрократии. Об этом заявил вице-спикер нижней палаты парламента Борис Чернышов (ЛДПР) в телеграм-канале.
Политик сослался на исследование, которое провела его аналитическая команда. Эксперты выявили, что объем отчетности в российских школах достиг критической отметки, данные подтверждает каждый второй учитель в стране. Преподаватели каждую неделю выделяют до десяти часов на заполнение формальных документов вместо работы с детьми.
«Это настоящий «бумажный террор», который выжимает из наших учителей все силы», — написал Чернышов, заявив, что учителя из наставников превращаются в «клерков».
В исследовании, проведенном командой Чернышова, которым тот поделился с «РИА Новости», приняли участие более 3 тыс. педагогов из 75 регионов России. Согласно результатам, от восьми до десяти часов в неделю у учителей уходит на заполнение всевозможных отчетов, планов и справок, организацию внеклассных мероприятий, общение с родителями.
Около половины респондентов заявили, что бюрократическая нагрузка и непрофильная деятельность стала для них основной профессиональной проблемой, что не сравнится даже с вопросом низких зарплат.
Об излишней бюрократизации в российских школах говорило также исследование, которое провели Институт образования НИУ ВШЭ совместно с Рыбаков Фондом и Фондом «Университет детства». Тогда на большое количество отчетов и необходимой для заполнения документации пожаловались 64% опрошенных преподавателей.
