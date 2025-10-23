Минпросвещения исключило ЕГЭ по «Духовно-нравственной культуре России»

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Предмет «Духовно-нравственная культура России», который начнут преподавать с 1 сентября 2026 года для пятых-седьмых классов, не станет отдельным экзаменационным предметом ЕГЭ, сообщили в пресс-службе Минпросвещения России.

Ранее о том, что этот предмет войдет в ЕГЭ, заявлял министр просвещения Сергей Кравцов.

«Основная задача предмета «Духовно-нравственная культура России», который будет преподаваться с 1 сентября 2026 года, — заложить прочный фундамент общекультурного, ценностно-мировоззренческого развития личности школьника, познакомить его с историческими, культурными и духовными основами нашей страны», — отметили в министерстве.

В августе Минпросвещения сообщало, что предмет «Духовно-нравственная культура России» введут с 2026/2027 учебного года для пятых-седьмых классов. Согласно приказу Минпросвещения, курс направлен на формирование мировоззрения на основе традиционных ценностей через изучение биографий государственных деятелей и героев военной операции.

В октябре Минобрнауки разработало проект, согласно которому ЕГЭ по истории станет обязательным для поступления на социально-гуманитарные направления, включая «Юриспруденцию», «Социологию» и «Рекламу и связи с общественностью» и другие. Приказ должен вступить в силу с 1 марта 2026 года.