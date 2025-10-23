 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Минпросвещения исключило ЕГЭ по «Духовно-нравственной культуре России»

Минпросвещения исключило ЕГЭ по «Духовно-нравственной культуре России»
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Предмет «Духовно-нравственная культура России», который начнут преподавать с 1 сентября 2026 года для пятых-седьмых классов, не станет отдельным экзаменационным предметом ЕГЭ, сообщили в пресс-службе Минпросвещения России.

Ранее о том, что этот предмет войдет в ЕГЭ, заявлял министр просвещения Сергей Кравцов.

«Основная задача предмета «Духовно-нравственная культура России», который будет преподаваться с 1 сентября 2026 года, — заложить прочный фундамент общекультурного, ценностно-мировоззренческого развития личности школьника, познакомить его с историческими, культурными и духовными основами нашей страны», — отметили в министерстве.

В школах появится предмет «Духовно-нравственная культура»
Общество
Фото:Владимир Песня / РИА Новости

В августе Минпросвещения сообщало, что предмет «Духовно-нравственная культура России» введут с 2026/2027 учебного года для пятых-седьмых классов. Согласно приказу Минпросвещения, курс направлен на формирование мировоззрения на основе традиционных ценностей через изучение биографий государственных деятелей и героев военной операции.

Гуманитариев и юристов предложили обязать сдавать ЕГЭ по истории
Общество
Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

В октябре Минобрнауки разработало проект, согласно которому ЕГЭ по истории станет обязательным для поступления на социально-гуманитарные направления, включая «Юриспруденцию», «Социологию» и «Рекламу и связи с общественностью» и другие. Приказ должен вступить в силу с 1 марта 2026 года.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Антонина Сергеева
Школа предмет ЕГЭ
Материалы по теме
Минпросвещения ответило на идею ввести 12-летнее обучение в школах
Общество
В школах появится предмет «Духовно-нравственная культура»
Общество
В школах впервые начнут обучать облакам по учебнику от «Яндекса» и VK
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 октября
EUR ЦБ: 94,75 (+0,09) Инвестиции, 09:39 Курс доллара на 23 октября
USD ЦБ: 81,65 (+0,31) Инвестиции, 09:39
Каллас рассказала о радости ЕС из-за новых санкций США против России Политика, 14:46
Депутаты Якутии поддержали закон о запрете склонения к аборту Общество, 14:45
Кириленко дал совет Егору Демину после успешного дебюта НБА Спорт, 14:41
В США заподозрили в шпионаже привлекательных россиянок и китаянок Технологии и медиа, 14:40
Технологии в деле: как цифровые решения усиливают крупный бизнес РБК х МТС Бизнес, 14:39
NBC сообщил о сносе Восточного крыла Белого дома «в ближайшие дни» Политика, 14:37
В московской школе случилась давка из-за закрытой двери Общество, 14:34
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
В каждой компании есть особенно ценные сотрудники. Как их не потерять Образование, 14:31
Власти ФРГ провели экстренное совещание из-за дефицита чипов Экономика, 14:30
Какие технологии будут определять развитие финансового сектора Отрасли, 14:28
ЛУКОЙЛ отменил заседание совета директоров по дивидендам Инвестиции, 14:24
Украина приостановила закачку газа в подземные хранилища Экономика, 14:20
Правительство сохранит льготу по НДС для российских разработчиков ПО Бизнес, 14:19
Умер рекордсмен «Торпедо» и финалист Евро-1964 Виктор Шустиков Спорт, 14:14