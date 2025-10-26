 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
0

Мирный житель погиб при ударе дрона по грузовику в Белгородской области

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Один мирный житель погиб, еще один пострадал при атаке украинских военных на Белгородскую область, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Как рассказал Гладков, беспилотник ударил по грузовому автомобилю в селе Илек-Кошары, в результате водитель был тяжело ранен, он умер в больнице. Другой мужчина получил минно-взрывную травму и баротравму в результате атаки дрона на легковой автомобиль в приграничном Грайворонском округе. Пострадавшего госпитализировали, машина повреждена.

Жителям белгородских сел предложили уехать после удара ВСУ по плотине
Политика
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Кроме того, под массированными ударами БПЛА находятся Белгород и Белгородский район. Были повреждены два автомобиля, два частных дом, сельскохозяйственное предприятие, объект инфраструктуры.

Накануне, 25 октября, Гладков сообщил о повреждении плотины Белгородского водохранилища в результате атаки ВСУ. Он предупредил, что при повторении ударов и разрушении дамбы возможно затопление берегов реки со стороны Харьковской области и нескольких улиц белгородских населенных пунктов, где проживают около тысячи человек.

Власти предложили жителям, которым может угрожать затопление, переехать в пункты временного расселения. Утром 26 октября Гладков сообщил, что в ПВР в Шебекино и Белгороде находятся 16 человек, остальные уехали к родственникам.

WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа

Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти

WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси

Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»

Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину

Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине

Софья Полковникова
Белгородская область Вячеслав Гладков ВСУ
Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков
политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
