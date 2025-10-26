Мирный житель погиб при ударе дрона по грузовику в Белгородской области

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Один мирный житель погиб, еще один пострадал при атаке украинских военных на Белгородскую область, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Как рассказал Гладков, беспилотник ударил по грузовому автомобилю в селе Илек-Кошары, в результате водитель был тяжело ранен, он умер в больнице. Другой мужчина получил минно-взрывную травму и баротравму в результате атаки дрона на легковой автомобиль в приграничном Грайворонском округе. Пострадавшего госпитализировали, машина повреждена.

Кроме того, под массированными ударами БПЛА находятся Белгород и Белгородский район. Были повреждены два автомобиля, два частных дом, сельскохозяйственное предприятие, объект инфраструктуры.

Накануне, 25 октября, Гладков сообщил о повреждении плотины Белгородского водохранилища в результате атаки ВСУ. Он предупредил, что при повторении ударов и разрушении дамбы возможно затопление берегов реки со стороны Харьковской области и нескольких улиц белгородских населенных пунктов, где проживают около тысячи человек.

Власти предложили жителям, которым может угрожать затопление, переехать в пункты временного расселения. Утром 26 октября Гладков сообщил, что в ПВР в Шебекино и Белгороде находятся 16 человек, остальные уехали к родственникам.