Над двумя регионами России уничтожили 18 беспилотников

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Силы ПВО сбили 18 украинских беспилотников самолетного типа за три часа над двумя регионами России, сообщает пресс-служба Минобороны в телеграм-канале.

Дроны были уничтожены в период с 8:00 по 11:00 мск. Над Белгородской областью сбили 17 БПЛА, один уничтожили в небе над Брянской областью.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в 10:55 мск о гибели мирного жителя при ударе дрона по грузовику. Водитель получил множественные ранения осколками и умер в больнице. Кроме того, в результате атаки БПЛА на легковой автомобиль пострадал другой мужчина.

Глава Брянской области Александр Богомаз сообщил об отсутствии пострадавших и разрушений.