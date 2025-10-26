 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Над двумя регионами России уничтожили 18 беспилотников

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Силы ПВО сбили 18 украинских беспилотников самолетного типа за три часа над двумя регионами России, сообщает пресс-служба Минобороны в телеграм-канале.

Дроны были уничтожены в период с 8:00 по 11:00 мск. Над Белгородской областью сбили 17 БПЛА, один уничтожили в небе над Брянской областью.

Мирный житель погиб при ударе дрона по грузовику в Белгородской области
Политика
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в 10:55 мск о гибели мирного жителя при ударе дрона по грузовику. Водитель получил множественные ранения осколками и умер в больнице. Кроме того, в результате атаки БПЛА на легковой автомобиль пострадал другой мужчина.

Глава Брянской области Александр Богомаз сообщил об отсутствии пострадавших и разрушений.

WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа

Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти

WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси

Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»

Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину

Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине

