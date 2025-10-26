Ураган «Мелисса» в Атлантическом океане усилился до третьей категории

Фото: Gilbert Bellamy / Reuters

Урагану «Мелисса» в Атлантическом океане присвоили третью категорию, сообщила пресс-служба Национального центра США по наблюдению за ураганами (National Hurricane Center, NHC) в соцсети Х.

В сообщении говорится, что ураган «Мелисса», как ожидается, будет быстро набирать силу. В NHC призвали жителей Ямайки укрыться в убежищах и оставаться там в течение следующих нескольких дней.

Стандартная шкала классификации ураганных ветров Саффира — Симпсона (SSHWS) предполагает оценку урагана от 1 до 5. К категориям 3 и выше относятся крупные штормы, которые несут серьезный ущерб имуществу и жизни людей.

В другом сообщении центра отмечается, что смертоносные наводнения и оползни ожидаются в некоторых районах Ямайки и южной части острова Эспаньола до середины недели.

Ранее NHC отнесла ураган к первой категории, передавало The Herald Sun. Позже News Channel 8 сообщил, что ураган достиг второй категории.

Несколькими днями ранее, 22 октября, телеканал NBC сообщил, что усиливающийся шторм «Мелисса» принес проливные дожди в некоторые районы упомянутых выше регионов. Синоптики предупредили о значительном риске наводнений в некоторых районах Карибского бассейна: на территории Гаити и Доминиканской Республики.