Два человека погибли на Кубе в результате урагана «Имельда»

Два человека погибли в результате урагана «Имельда» в провинции Сантьяго-де-Куба на востоке Кубы, сообщил в своем Х премьер-министр Мануэль Марреро.

Как пишет Cebercuba, в Сантьяго-де-Куба идут непрекращающиеся дожди, которые стали причиной масштабных наводнений, обрушений домов и оползней, затронувших множество семей.

Максимальная скорость ветра Имельды составляла 100 км/ч, а скорость ветра — 15 км/ч, пишет Associated Press (AP). Он обрушился не только на Кубу, но и на другие территории, расположенные в северной части Карибского бассейна, включая Багамские острова.

